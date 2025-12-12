Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利貞 - 波司登主品牌表現穩健 | 實力股起底

實力股起底
實力股起底
利貞
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　波司登（3998）今年9月底止的2026財年上半年業績，收入和利潤大致符合預期。儘管非核心業務表現疲軟，然而主品牌波司登依然表現穩健，而且優於整體服裝行業，展望下半年走勢將進一步轉強。看好集團核心波司登品牌聚焦高端市場，擁有清晰、差異化的產品組合，令集團能夠準確捕捉不同消費群體。建議可於4.64元買入，中長線目標價6元。波司登昨日收報4.8元，跌0.01元，跌幅0.21%。

　　管理層透露，在近期銷售趨勢上，10月至11月的實體零售銷售（包括直營和經銷商）實現雙位數增長；又指上半年主動協助加盟商清理舊庫存策略已見成效，目前加盟商信心已見復甦。而2026財年下半年對於集團而言是一個強勢時期，羽絨外套業務收入一般佔70%以上。管理層對維持全年業績預期不變，預計收入增長10%，淨利潤增長速度亦會加快。

　　展望未來，管理層表示，集團會繼續堅持聚焦於核心羽絨服品類發展，通過技術創新豐富產品線，開拓新客群，鞏固市場份額，所有業務拓展及嘗試都是相關領域延伸，例如今年推出的功能外套產品，強調「不會為拓展而拓展」。

聚焦年輕消費者需求

　　今年10月，波司登與知名設計師Kim Jones合作推出高級商務羽絨產品線「波司登AREAL」，據知期內近6成收入來自新客戶貢獻，因此集團計劃未來將加強滿足年輕消費者的時尚品味需求，在規劃開設新產品線的實體門店時，會傾向於主要城市的核心商業區，對單店經營效率亦會有較高要求。

　　預期下半年公司業績可受惠來自冬季天氣及渠道庫存清理而推出的零售折扣；以及強大的新產品線，包括功能性羽絨服和蓬鬆羽絨服，高端極寒系列產品的強勁銷售，預計能讓收入組合的轉變更有利，即從批發轉向零售市場，並改善產品組合。

　　波司登截至2025年9月底止的中期業績，錄得收入89.28億元（人民幣，下同），按年增加1.4%；毛利44.67億元，上升1.7%。期內純利11.89億元，增長5.3%，每股盈利10.35分，中期息派6.3港仙。

利貞

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
8小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
突發
6小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
20小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
12小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
12小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
7小時前
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
影視圈
14小時前
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
飲食
10小時前
更多文章
利貞 - 英諾賽科收入具上升潛力 | 實力股起底
　　英諾賽科（2577）是氮化鎵（GaN）功率半導體龍頭企業，以收入計去年全球市佔達30%領先。基於未來數年全球GaN功率半導體市場以63%的年均複合增長率快速增長；加上公司與NVIDIA合作開發800V HVDC 架構，或可自2027年起帶來為公司帶來收入上升潛力，將推動股價上升。建議可於78.4元買入，中長線目標價99元。英諾賽科昨日收報81元，跌0.35元，跌幅0.43%。 　　英諾賽
2025-12-11 02:00 HKT
實力股起底