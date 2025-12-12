利貞 - 波司登主品牌表現穩健 | 實力股起底

波司登（3998）今年9月底止的2026財年上半年業績，收入和利潤大致符合預期。儘管非核心業務表現疲軟，然而主品牌波司登依然表現穩健，而且優於整體服裝行業，展望下半年走勢將進一步轉強。看好集團核心波司登品牌聚焦高端市場，擁有清晰、差異化的產品組合，令集團能夠準確捕捉不同消費群體。建議可於4.64元買入，中長線目標價6元。波司登昨日收報4.8元，跌0.01元，跌幅0.21%。



管理層透露，在近期銷售趨勢上，10月至11月的實體零售銷售（包括直營和經銷商）實現雙位數增長；又指上半年主動協助加盟商清理舊庫存策略已見成效，目前加盟商信心已見復甦。而2026財年下半年對於集團而言是一個強勢時期，羽絨外套業務收入一般佔70%以上。管理層對維持全年業績預期不變，預計收入增長10%，淨利潤增長速度亦會加快。



展望未來，管理層表示，集團會繼續堅持聚焦於核心羽絨服品類發展，通過技術創新豐富產品線，開拓新客群，鞏固市場份額，所有業務拓展及嘗試都是相關領域延伸，例如今年推出的功能外套產品，強調「不會為拓展而拓展」。



聚焦年輕消費者需求



今年10月，波司登與知名設計師Kim Jones合作推出高級商務羽絨產品線「波司登AREAL」，據知期內近6成收入來自新客戶貢獻，因此集團計劃未來將加強滿足年輕消費者的時尚品味需求，在規劃開設新產品線的實體門店時，會傾向於主要城市的核心商業區，對單店經營效率亦會有較高要求。



預期下半年公司業績可受惠來自冬季天氣及渠道庫存清理而推出的零售折扣；以及強大的新產品線，包括功能性羽絨服和蓬鬆羽絨服，高端極寒系列產品的強勁銷售，預計能讓收入組合的轉變更有利，即從批發轉向零售市場，並改善產品組合。



波司登截至2025年9月底止的中期業績，錄得收入89.28億元（人民幣，下同），按年增加1.4%；毛利44.67億元，上升1.7%。期內純利11.89億元，增長5.3%，每股盈利10.35分，中期息派6.3港仙。



利貞