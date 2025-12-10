Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳永陸 - 平保受惠國策可分段吸 | 陸叔講股

陸叔講股
陸叔講股
陳永陸
21分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

在2025年中國資本市場全面深化改革的浪潮下，中國平安（2318）作為內地領先的綜合金融服務提供商，正充分受益於一系列利好政策。這些政策不僅涵蓋保險業的黃金發展期，還延伸至資本市場的投融資改革與證券市場的穩定提振。今年中國證監會及央行等機構推出多項重磅措施，旨在深化資本市場投融資綜合改革，推動「十五五」期間高質量發展。核心包括放寬保險資金入市規則、加速長期投資改革試點，以及鼓勵大型險企將新增保費的30%投資於A股。這些政策不僅回應了經濟挑戰與國際環境變局，還通過結構性貨幣工具（如互換便利）注入不少於500億元的流動性，支持市場穩定。對中國平安而言，這意味着其龐大資金池（截至2025年第3季度末，保險資金投資組合規模逾5萬億元）將獲得更多靈活配置空間，轉化為業務增長與投資回報的雙重紅利。

　　從政策層面看，國家明確將人壽保險業務定位為服務民生與經濟高質量發展的戰略支柱，預計壽險行業將迎來黃金發展期。中國平安作為壽險龍頭，已然率先捕捉這機遇。2025年前3季度，其壽險新業務價值達1328.56億元（人民幣，下同），按年增長46%，遠超行業平均水平；原保險保費收入1718.57億元，按年增長7.1%。同時，產險業務綜合成本率優化至97%，業務品質持續提升。得益於政策鼓勵創新業務與長線布局，中國平安的「大康養」戰略加速落地，一、二支柱養老金管理規模超9500億元，較2022年底增長近70%。這些進展不僅鞏固了其市場份額，還直接推升淨利潤至1328.56億元，按年增長11.5%。

盈利能力具新動能

　　在資本市場包容性與適應性改革的推動下，保險資金的長期投資試點加速推進，新一輪225億元資金即將到位。中國平安的資金運用策略由此受益匪淺，其投資組合非年化綜合收益率達5.4%，按年上升1.0個百分點。銀行業務亦保持穩健，核心一級資本充足率提升，資產質量平穩。政策放寬險資入市規則，預計釋放千億級增量資金，將進一步優化中國平安的資產配置結構，支持其在債券、股票與另類資產間的平衡布局。這不僅降低了投資波動風險，還為整體盈利能力注入新動能，預計2025年全年綜合成本率將持續優化2.6個百分點以上。

　　證券市場是政策紅利的直接受益領域。中央明確要求大型險企從2025年起，將新增保費的30%投向A股，這將為市場注入穩定長錢，防範大起大落。中國平安作為綜合金融平台，其證券業務（包括陸金所控股）將從中獲益，預計帶動A股市值流通與交易活躍度提升。整體而言，中國平安受惠於保險增長、資本優化與證券提振。近日股價已出現突破，相信估值正在修復，建議繼續分段吸納。

資深獨立股評人
陳永陸

最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
8小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
11小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
8小時前
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入
即時中國
5小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
8小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
2025-12-08 10:00 HKT
02:31
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
8小時前
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
影視圈
5小時前
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
飲食
8小時前
更多文章
陳永陸 - 周大福業績改善 前景樂觀 | 陸叔講股
全球金價年內飆升，消費者對黃金產品需求大增，周大福珠寶作為亞洲領先的珠寶黃金首飾零售商亦受惠。周大福（1929）近日公布2026財年上半年業績（截至9月底的6個月），儘管宏觀經濟壓力，營業額錄得約390億元，按年微降1.1%，但經營溢利達到約68億元，按年增長0.7%，股東應佔溢利約25億元，按年微增0.1%，整體表現符合市場預期並優於上年度的下滑趨勢。 　　在全球金價年內飆升逾50%的挑戰
2025-12-03 02:00 HKT
陸叔講股