Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 觀望央行議息 圓匯回軟｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
18分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　本周將迎來一系列央行會議，最受矚目是美聯儲會議。市場幾乎已經消化美聯儲將降息的預期，而投資者正在揣測聯儲會否釋放出比預期更溫和的寬鬆信號。此外，澳洲央行剛於周二公布維持利率在3.6%不變，而加拿大和瑞士央行也將分別在周三及周四舉行公布議息結果，但預計都不會對貨幣政策做出任何調整。上周公布的數據顯示，美國第3季度末消費者支出僅小幅增長，這鞏固了市場對12月降息的預期。惟投資者仍在等待美聯儲就未來政策走向給出線索，這有機會成為近年來決策者意見分歧最大的一次會議。根據CME

FedWatch工具，交易員目前預計周三降息25個基點的可能性約為89%。

　　日圓走弱，日本東北部於周一晚上發生7.5級強烈地震，引發居民疏散令和海嘯警報，及後降級為風險提示。這或許有機會促使日本央行推遲原定於下周進行的加息計劃，具體取決於地震造成的破壞程度。日本央行下一次貨幣政策會議定於2025年12月18日至19日舉行，政策決定和聲明預計將在19日公布。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，市場預期日本央行加息

25個基點的可能性約為78%。

　　至於美元兌日圓走勢，從技術圖表見，匯價早前已跌破自10月起始的上行趨向線，加之5天平均線下破10天平均線形成利淡交叉，估計美元兌日圓短線尚有回調空間，較近支持先看155及154.30。以黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準在153.55及152.20，61.8%則為150.85。關鍵支持亦當以150關口為依據。至於短線阻力位料為156及156.80，下一級料為158及160關口。

　　在瑞士方面，市場人士普遍預計瑞士央行將在周四連續第二次會議上，將政策利率維持在零不變，直至整個2026年，因為通脹率徘徊在其目標區間的底部附近。美元兌瑞郎走勢，當前要留意之前的兩個底部，9月16日的低位0.7827，10月17日低位0.7870，暫見匯價可守住此區域。至於阻力位參考11月5日高位0.8124，較大阻力料為200天平均線0.8210及0.8250。由於近月美元兌瑞郎大致處於區間橫盤，向上波幅此前曾多番受限於0.81附近水準，很大機會今趟仍會在此區遭遇較大阻撓。較近支持先看0.8030及0.7980，除了0.7870，進一步則會關注0.78水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

最Hit
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
8小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
11小時前
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
許紹雄真正死因首曝光 癌細胞擴散至肺部加感染致命 龍嬿而揭亡夫未留遺言：他沒想到走那麼快
影視圈
8小時前
有消費者聲稱在深圳山姆買入的麻薯內有活老鼠。小紅書
深圳山姆購熱賣麻薯驚現活老鼠 官方：商品取貨點周邊蟲害侵入
即時中國
5小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
$121/位起歎尖沙咀星級酒店自助餐！任食鮑魚/波士頓龍蝦/聖誕甜品 另設長者買一送一
飲食
8小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
2025-12-08 10:00 HKT
02:31
大埔宏福苑五級火｜警發現疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失聯
突發
8小時前
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
49歲昔日男神罹甲狀腺癌兩度割腫瘤 半年花7位數治療：整個世界都崩塌了
影視圈
5小時前
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
連鎖快餐店午市套餐優惠 雙餸飯$39連飲品 $6起加配叉燒/雞髀
飲食
8小時前
更多文章
大行晨報 - 關注儲局議息會議｜大行晨報
　　今個星期環球市場將迎來年底結束前的超級議息周，澳洲央行、加拿大央行以及美國聯儲局將先後舉行議息會議。澳洲央行已經公布議息結果，將利率維持在3.6%不變，結果符合市場預期，為連續第3次按兵不動，澳洲央行同時警告通脹風險仍偏向上行，鷹派言論支撐澳元今周二前再度上試0.6649水平。市場最為關注的美國聯儲局議息結果將於本港時間周四凌晨公布。 　　美國9月消費支出數據低於前值，核心個人消費支出（
18分鐘前
大行晨報
大行晨報 - 澳元或上試年內高位｜大行晨報
　　英鎊上周大幅上揚，上周三盤中升穿50天線以上，執筆之時正於1.333水平附近整固。英倫銀行11月議息後以5比4的投票結果決定將利率維持在4厘水平不變，結果符合市場預期。市場揣測央行官員仍對於是否繼續減息而存在分歧。英倫銀行將於12月18日舉行今年度最後一次議息會議，市場認為英國大機會減息0.25厘。筆者認為英鎊短線仍可買入，初步目標價為1.35水平。另外，今個星期澳洲央行、加拿大央行及美國聯儲
2025-12-09 02:00 HKT
大行晨報