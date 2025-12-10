大行晨報 - 觀望央行議息 圓匯回軟｜大行晨報

本周將迎來一系列央行會議，最受矚目是美聯儲會議。市場幾乎已經消化美聯儲將降息的預期，而投資者正在揣測聯儲會否釋放出比預期更溫和的寬鬆信號。此外，澳洲央行剛於周二公布維持利率在3.6%不變，而加拿大和瑞士央行也將分別在周三及周四舉行公布議息結果，但預計都不會對貨幣政策做出任何調整。上周公布的數據顯示，美國第3季度末消費者支出僅小幅增長，這鞏固了市場對12月降息的預期。惟投資者仍在等待美聯儲就未來政策走向給出線索，這有機會成為近年來決策者意見分歧最大的一次會議。根據CME



FedWatch工具，交易員目前預計周三降息25個基點的可能性約為89%。



日圓走弱，日本東北部於周一晚上發生7.5級強烈地震，引發居民疏散令和海嘯警報，及後降級為風險提示。這或許有機會促使日本央行推遲原定於下周進行的加息計劃，具體取決於地震造成的破壞程度。日本央行下一次貨幣政策會議定於2025年12月18日至19日舉行，政策決定和聲明預計將在19日公布。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，市場預期日本央行加息



25個基點的可能性約為78%。



至於美元兌日圓走勢，從技術圖表見，匯價早前已跌破自10月起始的上行趨向線，加之5天平均線下破10天平均線形成利淡交叉，估計美元兌日圓短線尚有回調空間，較近支持先看155及154.30。以黃金比率計算，38.2%及50%的回吐水準在153.55及152.20，61.8%則為150.85。關鍵支持亦當以150關口為依據。至於短線阻力位料為156及156.80，下一級料為158及160關口。



在瑞士方面，市場人士普遍預計瑞士央行將在周四連續第二次會議上，將政策利率維持在零不變，直至整個2026年，因為通脹率徘徊在其目標區間的底部附近。美元兌瑞郎走勢，當前要留意之前的兩個底部，9月16日的低位0.7827，10月17日低位0.7870，暫見匯價可守住此區域。至於阻力位參考11月5日高位0.8124，較大阻力料為200天平均線0.8210及0.8250。由於近月美元兌瑞郎大致處於區間橫盤，向上波幅此前曾多番受限於0.81附近水準，很大機會今趟仍會在此區遭遇較大阻撓。較近支持先看0.8030及0.7980，除了0.7870，進一步則會關注0.78水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報