聞風至 - 風電需求增 行業龍頭金風當旺 | 鮮股落鑊

聞風至
1小時前
產經 專欄
港股踏入12月之後走勢持續反覆，恒生指數周一輕微低開報26067點後，曾一度倒升66點見26151點。惟迅即再度回落，最終更以接近低位報收，造25765點，下跌319點。全日成交金額2062.3億元。

　　市場見跌定回升勢頭出現，暫時最少見到美股的AI泡沫論聲勢減弱，資金恐慌情緒略為下降，開始有資金重投股票市場，帶動多隻股份兜底回升，相信接下來，電力仍然是AI發展的重中之重，風電上游概念股金風科技（2208）仍是筆者來年鐵膽之一。

　　AI對電力的需求正如野火燎原，數據中心用電量暴增。根據BloombergNEF預測，到2035年美國數據中心電力需求將達106GW，較目前約40GW激增逾160%，主要來自AI運算。

　　高盛估計，到2030年，全球數據中心的電力需求將較2023年大幅擴張 175%，相較於先前的預測值165%再次上調。

　　近日，瑞銀發表報告上調對中國電力需求的預測，該行估2028年至2030年中國電力需求將增長8%，為早前預測兩倍。縱使該行早已認定人工智能數據中心、出口及電動化為結構性推動因素，但預期有關因素影響明顯超越原來預期。

　　在這大環境下，不僅考驗供電穩定，更是全球「碳中和」目標的一個重大挑戰，如何在發展同時減碳，壓力倍增。

　　回到風電行業的基本面方面，國金證券報告指出，風電行業在第3季已見經營性淨現金流繼續改善，行業存貨規模繼續提升，合同負債階段性下降，預計第4季裝機旺季行業需求有望保持高增。

盈利能力復甦速度強勁

　　從金風第3季業績可見，集團第3季純利回升44.2%，至25.84億元（人民幣，下同），較第2季度純利（約9.2億元），更是大增1.8倍，可見集團盈利能力正以強勁速度復甦當中。

　　金風科技盈利回歸在望，且背後有AI這頭「吃電巨獸」帶來的長期想像。現價或僅反映其盈利復甦的初步預期，尚未充分計入AI爆發所帶來的電力需求持續放大與上游設備定單的潛在彈性。

　　若數據中心與電動化趨勢持續推進，金風憑藉技術與供應鏈優勢，有望成為長線受益的概念股。

聞風至

聞風至 - PC或現換機潮惠及聯想 | 鮮股落鑊
在AI應用如火如荼的2025年，PC產業再度成為焦點。近日，聯想（992）、戴爾和惠普等龍頭廠商紛紛發出漲價預警，漲幅最高達20%。這波由存儲成本上漲引發的「加價潮」，不僅反映全球供應鏈壓力，更可能刺激消費者提前換機，進而提振PC銷售。作為全球PC市場一哥的聯想，自然是最直接的受益者。 　　據報，戴爾計劃從2025年12月中旬起，將PC和伺服器價格上調至少15%至20%。報道引述戴爾副總裁暨
2025-12-08 02:00 HKT
鮮股落鑊