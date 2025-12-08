輪商精選 - 加息預期升溫 留意日港「10064」 | 窩輪熱炒特區

日本央行行長植田和男近日表示，央行政策委員會將全面評估國內外經濟、通脹及金融市場情況，並會仔細權衡調整利率的利弊。日本央行將在12月18至19日舉行貨幣政策會議，植田和男指出，隨着美國貿易政策影響的不確定性減弱，央行對經濟和物價的預測最終實現的可能性正在增加。



日本財務大臣片山皋月及成長戰略大臣城內實，均未對植田和男的講話表達反對立場，並強調貨幣政策操作由日本央行自行決定，政府預期央行將妥善實施政策以實現2%通脹目標。政府同時指出，經濟正處於逐步復甦軌道，這與日本央行的評估一致。市場對日本加息預期升溫，根據彭博數據，截至周三，利率期貨顯示交易員目前預期日本央行於本月加息的機會率升至近80%。



