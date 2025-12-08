Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 加息預期升溫 留意日港「10064」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　日本央行行長植田和男近日表示，央行政策委員會將全面評估國內外經濟、通脹及金融市場情況，並會仔細權衡調整利率的利弊。日本央行將在12月18至19日舉行貨幣政策會議，植田和男指出，隨着美國貿易政策影響的不確定性減弱，央行對經濟和物價的預測最終實現的可能性正在增加。

　　日本財務大臣片山皋月及成長戰略大臣城內實，均未對植田和男的講話表達反對立場，並強調貨幣政策操作由日本央行自行決定，政府預期央行將妥善實施政策以實現2%通脹目標。政府同時指出，經濟正處於逐步復甦軌道，這與日本央行的評估一致。市場對日本加息預期升溫，根據彭博數據，截至周三，利率期貨顯示交易員目前預期日本央行於本月加息的機會率升至近80%。

　　如投資者預期日圓兌港元繼續升值，可留意日港認購證「10064」，行使價5.3，實際槓桿約15.2倍，26年4月到期。如看淡日圓兌港元走勢，可參考日港認沽證「10063」，行使價4.8，實際槓桿約12.2倍，26年6月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

輪商精選

最Hit
立法會選舉結果即時更新︱旅遊界功能界別：「劍神」江旻憓當選 力壓對手馬軼超
政情
7小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
5小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
12小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
20小時前
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
影視圈
12小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
11小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
20小時前
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
2025-12-06 09:00 HKT
立法會選舉．投票率︱截至晚上9時半 地區直選投票率30.43% 超越上屆總投票率30.2%
立法會選舉．投票率︱地區直選總投票率31.90% 投票人數131萬 比上屆少約3萬人
政情
7小時前
更多文章
輪商精選 - 快手購「18780」博升 | 窩輪熱炒特區
　　快手（1024）自研人工智能大模型可靈AI近日發布全新產品「可靈O1」，或反映集團於人工智能技術上的持續投入。市場普遍關注，這類創新產品能否進一步提升平台內容生態及用戶體驗，並為公司帶來新的增長動力。 　　根據彭博智庫分析指，快手近年積極推動業務多元化，除了直播外，電商及線上廣告收入佔比持續提升。彭博智庫分析認為，隨着高毛利率的電商業務比重增加，未來盈利結構有望進一步優化。 　　快
2025-12-04 02:00 HKT
窩輪熱炒特區