彭丽婷 - 綠色基建譜寫灣區新章 | 零碳築跡

彭丽婷
4小時前
產經 專欄
　　第十五屆全運會於11月21日在深圳圓滿落幕，這場粵港澳三地聯合承辦的體育盛事，除了帶來難忘的競技場面，更以貫徹始終的「綠色」理念，為區域基建注入新動力。從場館建設到賽事運營，低碳技術的廣泛應用，正標誌香港建造業邁向創新驅動、高質量發展的新階段。

　　以啟德體育園為例，這個全運主場館採用太陽能光伏系統及智能電網，令能源自給能力大幅提升，同時配合智能水資源管理系統，用水效率比傳統場館高出3成。這些可量化的環保實踐，不但為未來大型公共項目樹立標竿，更為香港相關行業提供了寶貴的實證。即使賽事結束，這批綠色場館的「賽後生命」才剛開始，其運營數據和技術參數將推動環保技術從示範走向普及，為本地建築業界帶來長遠啟發。

　　全運會的籌備過程亦明顯加快本地建造業的轉型步伐。據業界數據，電動工程機械比傳統柴油設備每小時平均減少約25公斤碳排放，噪音也明顯降低超過6成。部分企業自2023年起已率先批量應用電動設備，並與產業鏈夥伴合作，推動充電和換電標準落實。智能工地管理系統的應用，則以實時數據監控能源消耗與碳排放，為精細化管理和持續改進提供科學依據，顯示行業正從「機械替代」轉向「數據驅動」的新階段。

　　同時，本屆全運會亦是粵港澳三地技術協同與標準統一的重要實踐。香港在碳審計、環保建材等領域的專業優勢，結合內地完善的產業鏈和轉化能力，促成《大灣區綠色建築評價標準》等區域規範落地。「香港所長、灣區所需」的合作，不僅降低了制度成本，也為本地企業開拓大灣區市場打開新空間。

　　全運會的閉幕並非綠色實踐的終點，而是一個嶄新起點。賽事中驗證的節能技術、電動工藝與智能管理方案，將逐步應用至公屋、醫院、交通樞紐等民生基建。在政策、綠色金融和專業人才培育的多重驅動下，香港建造業有望將「全運遺產」轉化為可持續發展的長遠動力，為市民創造更綠色、更宜居的生活環境。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷

彭丽婷 - 港重型貨車邁向零碳新時代 | 零碳築跡
　　重型貨車的引擎轟鳴聲，一直是柴油動力的象徵。隨着最近榮利新能源、新世代國際與三一中富香港機械三方，於元朗「零碳智能空間」簽訂合作協議，並獲機電工程署及中電代表到場，見證香港商用車輛運輸或將邁向零碳新時代。 　　商用車電動化過去一直面對不少挑戰。一般電動車充電需時至少數小時，難以配合貨運司機分秒必爭的工作節奏，加上香港「地少車多」，充電站建設有限，令電動商用車普及難上加難。 　　如今
2025-12-01 02:00 HKT
零碳築跡