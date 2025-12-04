Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 鈾礦概念受捧 中核國際可取 | 鮮股落鑊

聞風至
5小時前
產經 專欄
港股再次未能守在26000關之上，恒指昨日下跌334點，收報25760點，更跌穿100天線。交投續收縮，全日成交金額跌至1643億元。

　　跌市之中，鈾礦概念股逆市造好。中核國際（2302）是港股場內鈾礦概念股的唯二之選，除了中廣核礦業（1164）之外，手上擁有鈾礦的便只有中核國際，隨着核能在「碳中和」與AI電力需求爆發的雙重推動下，全球核電項目總量正在持續提升，中核國際旗下停運的鈾礦重啟的呼聲也在不斷升溫。

　　最新有報導指，比爾蓋茲創立的核能公司泰拉能源（TerraPower）計劃明年第2季之前，就可以開始在懷俄明州興建新一代核子反應爐，因為該公司提前6個月完成關鍵的監管審核程序。

　　泰拉能源執行長李維斯克（Chris Levesque）周二表示，公司預期美國核能管制委員會（NRC）將在明年2月前核發一座345 MW核反應爐的建造許可。相關單位已於周一完成反應爐的安全審查，環境影響評估則是在10月已經通過。

　　隨着特朗普總統努力推動核能的更廣泛部署，泰拉能源這次核反應爐建造申請，審核速度比預期更快。特朗普挺核能，以因應電力需求暴增。

　　中國方面，國務院於2025年4月27日批准興建10個新核電機組，總投資達270億美元，涵蓋五大項目，這是繼2024年後又一波核電擴張浪潮。 這些機組預計將推動中國核電容量到2025年底達到70吉瓦，到2030年更將超越美國，成為全球最大核電國家。

憧憬母企注入資源

　　在全球能源轉型與AI電力需求激增的雙重推動下，鈾資源正迎來重估契機。中核國際憑藉母企技術背景與潛在礦產資源，有望從貿易商重新蛻變為鈾礦股，成為港股鈾礦板塊的關鍵一員，隨着鈾價持續走強，該股未來表現值得關注。

　　近日，中核國際的間接控股母公司中國鈾業，已於深圳證券交易所正式掛牌上市，成為A股市場「天然鈾第一股」。

　　此舉亦有望中核系加快其整合業務架構步伐，下一輪行動或是推動其旗下子公司大執位，潛在憧憬包括加速中核國際停擺鈾礦項目的重啟，或是透過母公司融資渠道注入更多資源。

聞風至

