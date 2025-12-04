黃德几 - 木薯資源中期轉虧為盈｜開工前落盤/頭條名家本周心水

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃德几
5小時前
　　木薯資源（841）早前公布中期業績，收入8.48億港元，按年急升89%，幾乎全部來自乾木薯片貿易；毛利9,370萬跳上升1.75倍，毛利率由5.6%擴至9.8%，稅後盈利917萬港元，成功轉虧為盈，去年同期虧損1,498萬，經營現金流淨流入4.26億，按年增長88%，業績明顯改善。

　　集團主要業務，是從把泰國、柬埔寨、老撾種出來的木薯曬乾切片，運到內地製造燃料乙醇。

由2006年國家禁止用玉米造酒精開始，乾木薯片就變成生物乙醇主要原料，公司是泰國最大採購商、內地最大進口商，上游直接向農民採購、下游直接功課給酒精廠。

　　內地酒精廠復工擴產，原料需求明顯增長，集團擁有60萬噸倉儲網絡，存貨周轉天數由125天下降到86天，應收帳款周轉天數由33天改善到22天，營業狀況持續改善。

　　財政狀況方面，集團資本負債比率由51.8%降至33.9%。期後已與銀行簽新4億三年定期貸款，把原本一年內要還的大頭債重新展期，流動性改善。雖然報表上仍有3.07億淨流動負債，但有4億多經營現金流，短期債務壓力有限。

　　集團副業包括在本港經營酒店酒店、服務式公寓、收租物業，雖然錄得輕微虧損，但租金收入升36%，現金流穩定。

　　未來兩大催化劑為老撾合營木薯澱粉廠今年內投產，由純貿易升級到貿易+加工，毛利有望再上一級；內地E10乙醇汽油，長期發展方向不變。

　　技術上，過去一個月股價顯著回升，升至近兩年高位，STC及MACD走勢維持良好，惟近日成交減少，建議回落至0.23元水平小住吸納，中長線目標0.28元，不跌穿0.199元可繼續持有。

Usmart盈立證券研究部執行董事
黃德几
 

