大行晨報 - 美政府停擺不利消費開支 | 大行晨報

美國聯儲局發表俗稱褐皮書的地區經濟報告，表示一些零售商指政府停擺對消費者購物產生負面影響，整體消費開支進一步下降，但高端零售消費仍保持韌性.12個地區普遍報指，經濟活動自上次報告以來變化不大，有兩個地區指出現溫和下滑，一個地區有溫和增長。



美國勞工部上周首領失業救濟有21.6萬人，為4月中以來最少，按周降6000。美國9月耐用品定單初值按月增0.5%，預期增0.3%。



雲計算軟件公司Salesforce數據顯示，預計美國於感恩節假期的網上銷售額按年增長6%，達到86億美元，料感恩節翌日的美國傳統購物節「黑色星期五」（Black Friday），將帶動全球780億美元的網上銷售額，當中美國為180億美元。



歐央行高官：討論減息為時過早



CME美聯儲監察工具（FedWatch）顯示，市場預期，美聯儲在12月會議上將基準隔夜借貸利率下調25個基點（bps）的機會超過87%，高於市場預計的39%。美匯指數上周五收市，在99.47水平整固，趨勢往上，下方支持98.80、98.20，上方阻力99.90、100.40。



歐洲央行管理委員會委員卡扎克斯（Martins Kazaks）警告，歐央行現時討論減息為時過早，原因是歐羅區核心通脹率遠高於2%，且通脹前景面臨雙向風險。歐羅上周五收於1.1597，趨勢往上，下方支持1.1500、1.1420。



上周五，現貨金價最多漲1.03%，每盎司高見4173.42美元；收報4163.98，仍升0.80%。黃金價格突破每盎司4200美元，準備測試11月13日的高點4245美元，下一個關口在4250美元水平。若金價突破4300美元，下一阻力位將是歷史高點4381美元。相反，如果黃金跌破4200美元，下一支持位將是11月25日的低點4109美元，隨後是20日簡單移動平均線（SMA）4078美元。



路透引述消息指，石油出口國組織及盟友（OPEC+）8個成員國今年逐步提高產量，4月至12月累計估計每日增產約290萬桶，預料明年首季將暫停增產，回歸上次會議同意的方案。



8個成員國包括沙特阿拉伯、俄羅斯、阿聯酋、哈薩克、科威特、伊拉克、阿爾及利亞和阿曼。油組及盟友整體產量佔全球約一半。



能源信息署（EIA）公布，上周美國原油庫存上周增加了277萬桶，與美國石油協會（API）前一天報告的190萬桶下降形成鮮明對比。庫存增加是由於原油出口按周下降了56萬桶（每日），而進口則上升了48.6萬桶（每日）。



上周五，紐約期油升1.21%，每桶收報58.65美元；布蘭特期油漲1.04%，收報63.13。紐約期油上方阻力61.80、63.60、66.40美元，下方支持56.20、53.40美元。



獨立外匯分析員

徐惠芳

大行晨報