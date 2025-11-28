聞風至 - 宏橋財務壓力降見優勢 | 鮮股落鑊

港股連續3日未能站穩26000關。恒指昨日高開過後一度回至25822點，倒跌106點，其後呈上落格局，最多曾升195點，見26123點；最終收報25945點，升17點，成交金額2047.3億元。



鋁業股料將受惠內地儲能系統興建潮，以及AI基建相關新需求，內地最大鋁業民企中國宏橋（1378）可望受惠，現價相當於動態市盈率10.5倍。集團早前成功以29.2元配股，集資壓力大減之餘，亦為有意進場的朋友提供一個極具參考價值的價位。



近年中國大力推動新能源轉型，儲能系統建設成為能源結構升級的核心一環。隨着太陽能、風電等可再生能源滲透率提升，電網需要更強的調節能力，鋁材因重量輕、導電性佳、耐腐蝕而成為儲能設備外殼、電池結構件及電網線路的重要材料。



AI基建帶動鋁材需求



另一方面，AI基建的快速發展亦帶來新一輪鋁材需求。數據中心、伺服器機櫃、冷卻系統及高效散熱材料均依賴鋁合金。隨着人工智能算力需求爆炸式增長，內地多地加速建設大型數據中心，鋁材在基建中的應用場景越加廣泛，形成新的需求支撐。



中國宏橋是中國500強民企之一，亦是最大的鋁業民企，公司主要產品涵蓋液態鋁合金、鋁合金錠、鑄軋產品、鋁母線及高精鋁板帶箔等，廣泛應用於新能源、汽車、建築及高端製造領域。



集團早前以先舊後新方式配售4億股股份，配股價定於29.2元，淨集資約114.9億元。募集資金主要用於國內外項目發展、償還債務及補充營運資金，顯著減輕集團財務壓力。



更值得留意的是，控股股東宏橋控股於配股後入市增持750萬股，持股比例升至64.02%。這一舉動不僅展現大股東對公司前景的信心，也為股價提供了「兜底」作用，減少市場對配股稀釋的擔憂。



綜合來看，宏橋正處於「產品需求增長+資本改善+股東支持」的三重利好格局。儲能與AI基建需求將推動鋁材消耗量持續上升，宏橋作為行業龍頭，具備產能與成本優勢；配股完成後財務壓力顯著減輕；大股東增持則進一步穩定市場信心。現價相當於動態市盈率10.5倍，對長線投資者而言，具備吸引力。



聞風至