陳永陸 - 載通高息吸引 防守性強 | 陸叔講股

我一向注重企業的價值與現金流穩定性，載通（062）作為香港公共交通領域的龍頭企業，其最新中期業績顯示強勁的反彈勢頭，特別是專營巴士業務的改善，配合吸引的股息回報率，值得關注並重申繼續持有的理據。載通於中期業績展現出顯著的盈利增長。撇除投資物業公平價值變動的影響後，股東應佔基礎盈利達2.851億元，按年增長逾130%，每股基礎盈利由0.24元升至0.56元。



專營公共巴士業務是載通的盈利支柱。九龍巴士除稅後盈利由去年同期的0.219億元大幅改善至1.767億元，主要得益於票價調整（2025年1月起上調）及燃油成本下降，車費收入增長4%至35.779億元。儘管員工成本因薪酬上漲而增加，但總經營成本仍下降2%。龍運巴士盈利亦增長17.2%至0.252億元，車費收入升3.6%。



公司持續優化網絡，新增轉車站及電動巴士，九巴車隊達3996輛，包括71輛電動車型，反映對環保轉型的承諾。此外，非專營業務表現同樣亮眼，盈利增長87%至0.116億元物業持有及發展部門貢獻0.258億元（撇除估值調整），The Millennity項目寫字樓出租率穩健，商場預計下半年開業，將帶來更多租金收入。內地業務方面，權益值升至5.898億元，維持穩定。



載通的財務結構健康，淨借貸降至20.690億元，現金及銀行存款約21億元，未動用信貸額度32.8億元。融資成本降至3.12%，資本支出控制在2.678億元，主要用於車隊升級及物業開發。這些因素確保公司有足夠彈性應對市場波動。



值得一提是其股息政策。公司今年恢復派中期股息每股0.3元，以昨日收市價計，預期股息率逾7厘，在公用事業板塊中位居前列。此高息率不僅提供穩定現金流，還能有效對沖通脹風險，適合追求收益的長線投資者。



展望下半年，載通將受益於香港人口回流及旅遊業復甦，公共巴士需求預計持續上升，而物業資產如The Millennity及曼坊商場，將貢獻更多經常性租金。上次業績後，我曾推介此股，至今已有20%升幅，足以證實其價值，現階段投資者應繼續持有，邊收穩定股息邊等待增值。當前投資環境仍不少波動，此類防守型股票也應該是組合的理想配置之一。



資深獨立股評人

陳永陸