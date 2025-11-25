朱紅 - 阿里好倉部署「20577」 | 窩輪熱炒特區

阿里旗下人工智能助手千問App公測一周下載量突破1000萬次，超越ChatGPT、Sora及DeepSeek成為史上增長最快的AI應用程式。阿里巴巴（9988）將於周二（25日）公布業績，公司股價績前造好，反彈至155元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證「20577」，行使價173.43元，實際槓桿5倍，明年4月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿4倍，明年6月到期。



外電報道，美國政府正討論允許輝達向中國出口H200人工智能晶片，晶片股份走勢各異。華虹半導體（1347）逆市下跌，曾低見64.55元，創近兩個月新低。投資者如看好華虹，可留意華虹認購證「15312」，行使價97.88元，實際槓桿4倍，明年4月到期。相反，如看淡華虹，可留意華虹認沽證「21729」，行使價53.95元，實際槓桿2倍，明年7月到期。



小米集團（1810）繼續進行回購，上周五斥資逾3億元回購800萬股，累計購回逾4879.54萬股，佔0.19%股權。小米股價持續反彈，回升至38.6元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證「22713」，行使價62.05元，實際槓桿6倍，明年5月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿4倍，明年6月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅