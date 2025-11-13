大行晨報 - 離岸人幣料於50天線附近爭持｜大行晨報

最新公布的美國人力資源管理公司ADP報告指出，10月下旬美國勞動力市場放緩，數據顯示，截至10月25日的四周內，美國企業平均每周裁員11250人。受盈利惡化及經濟信心減弱拖累，美國10月小企業樂觀程度指數跌至六個月低點。美國眾議院計劃當地時間周三下午就參議院通過的臨時撥款法案進行投票，執筆之時市場仍然等待投票結果。白宮首席經濟顧問稱，政府長時間停擺導致一些本應於10月收集的經濟數據未能完成，將難以全面評估經濟。美匯指數暫時回落至99.5水平整固。



另外，筆者曾於10月17日在本專欄提醒投資者離岸人民幣短線仍有回升空間，短線不排除再度測試7.085水平。期後離岸人民幣走勢符合我們的預期，於10月29日盤中見7.08，創下逾一個月來的高位。進入11月以來，受美元反彈影響，美元兌離岸人民幣再度升至約7.13水平，並且於50天移動平均線附近爭持，不過仍企穩於年初以來形成的下降通道軌，顯示人民幣走勢強勁。因此，離岸人民幣年底前或有望再度下試7.085水平。



從基本面來看，內地經濟持續穩步增長，單計9月份，規模以上工業企業利潤增長21.6%，再創2023年11月以來新高。另外，內地第三季經濟增長勝預期，第三季國內生產總值（GDP）按年增長4.8%，略高於市場預期的增長4.7%，按季則升1.1%。今年首三季內地經濟按年增長5.2%，而中國9月份工業生產按年增長6.2%，略高於市場預期6.1%。9月份中國零售銷售按年增長3%，符合市場預期。投資者可留意將於周五公布的10月「三頭馬車」數據。我們認為離岸人幣短線受美元走勢影響而走勢波動，50天線（約7.125）為關鍵支撐位，若能企穩該水平，離岸人幣或再迎升勢。



光大證券國際產品開發及零售研究部



