Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 利率前景支撐歐羅喘穩｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2025-11-13 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美元周二承壓，市場擔憂美國勞動力市場惡化。ADP Research周二表示，其初步估計顯示，在截至10月25日的四周內，美國私營企業平均每周裁員1.125萬人。此外，美國聯邦政府距離恢復運轉更進一步，或將帶來大量恐暗示經濟放緩的數據。美國參議院周一批準了一項折中議案，結束了美國歷史上持續時間最長的政府停擺，打破了持續數周的僵局。接下來，議案將提交給共和黨佔多數席位的眾議院，眾議院議長約翰遜表示，他預計將於周三通過議案，並將其送交美國總統特朗普簽署成為法律。

　　歐羅兌美元在本周初繼續靠穩，利率前景仍對歐元構成支撐，歐洲央行政策趨穩但預期美聯儲將降息；預計歐洲央行其關鍵利率將在2027年之前保持不變，而聯儲局則有望放鬆貨幣政策。市場認為聯儲局在12月降息的概率約為67%。技術圖表可見，RSI及隨機指數均已見重新走升，而匯價上周中險守在1.15的心理關口，可望歐羅短線可稍呈回穩；但當前25天平均線可能會面臨一些阻力，近兩個月以來歐元亦未可明確上破25天線，目前位於1.1590水準；較大阻力料為1.18及1.1850水準。支持位回看1.15及1.1460，下一級看至1.14，關鍵支撐指向200天平均線1.1360。

　　瑞士方面，有消息指瑞士最早可能在周四或周五與美國達成協議，將美國針對瑞士商品的關稅降至15%。消息人士稱，相關協議也可能在下周初達成，他同時警告稱，在美國總統特朗普批準之前，降低關稅的協議尚不能確定。

　　從技術圖表所見，美元兌瑞郎匯價現階段尚見持穩於0.80關口之上，預料美元兌瑞郎可望稍作持穩。當前阻力位則預計在0.81，其後會看至8月高位0.8171及0.8250，下個關鍵料為200天平均線0.8260以至0.84水準。支持位則回看預估為0.80及0.79，下一級預料為0.7860及0.78水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
大行晨報 - 市場憂日本利率政策 圓匯跌 ｜大行晨報
&nbsp;　　美國總統特朗普周四簽署臨時撥款法案，美國史上最長的政府停擺宣告結束。該法案將為聯邦政府提供持續撥款，使大部分政府機構獲得運作資金直至2026年1月30日。由於美國政府停擺導致數據公布中斷，政策制訂者和投資者幾周來一直處於數據缺失狀態。隨着美國政府重啟，投資者預計9月份的就業數據可能是首批推遲公布的數據之一。不過，白宮周三表示，由於政府關門，10月份的就業和通脹報告可能無法公布。另外
2025-11-14 02:00 HKT
大行晨報
大行晨報 - 離岸人幣料於50天線附近爭持｜大行晨報
　　最新公布的美國人力資源管理公司ADP報告指出，10月下旬美國勞動力市場放緩，數據顯示，截至10月25日的四周內，美國企業平均每周裁員11250人。受盈利惡化及經濟信心減弱拖累，美國10月小企業樂觀程度指數跌至六個月低點。美國眾議院計劃當地時間周三下午就參議院通過的臨時撥款法案進行投票，執筆之時市場仍然等待投票結果。白宮首席經濟顧問稱，政府長時間停擺導致一些本應於10月收集的經濟數據未能完成，將
2025-11-13 02:00 HKT
大行晨報