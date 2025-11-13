大行晨報 - 利率前景支撐歐羅喘穩｜大行晨報

美元周二承壓，市場擔憂美國勞動力市場惡化。ADP Research周二表示，其初步估計顯示，在截至10月25日的四周內，美國私營企業平均每周裁員1.125萬人。此外，美國聯邦政府距離恢復運轉更進一步，或將帶來大量恐暗示經濟放緩的數據。美國參議院周一批準了一項折中議案，結束了美國歷史上持續時間最長的政府停擺，打破了持續數周的僵局。接下來，議案將提交給共和黨佔多數席位的眾議院，眾議院議長約翰遜表示，他預計將於周三通過議案，並將其送交美國總統特朗普簽署成為法律。



歐羅兌美元在本周初繼續靠穩，利率前景仍對歐元構成支撐，歐洲央行政策趨穩但預期美聯儲將降息；預計歐洲央行其關鍵利率將在2027年之前保持不變，而聯儲局則有望放鬆貨幣政策。市場認為聯儲局在12月降息的概率約為67%。技術圖表可見，RSI及隨機指數均已見重新走升，而匯價上周中險守在1.15的心理關口，可望歐羅短線可稍呈回穩；但當前25天平均線可能會面臨一些阻力，近兩個月以來歐元亦未可明確上破25天線，目前位於1.1590水準；較大阻力料為1.18及1.1850水準。支持位回看1.15及1.1460，下一級看至1.14，關鍵支撐指向200天平均線1.1360。



瑞士方面，有消息指瑞士最早可能在周四或周五與美國達成協議，將美國針對瑞士商品的關稅降至15%。消息人士稱，相關協議也可能在下周初達成，他同時警告稱，在美國總統特朗普批準之前，降低關稅的協議尚不能確定。



從技術圖表所見，美元兌瑞郎匯價現階段尚見持穩於0.80關口之上，預料美元兌瑞郎可望稍作持穩。當前阻力位則預計在0.81，其後會看至8月高位0.8171及0.8250，下個關鍵料為200天平均線0.8260以至0.84水準。支持位則回看預估為0.80及0.79，下一級預料為0.7860及0.78水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報