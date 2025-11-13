輪商精選 - 小米下周放榜 留意「28905」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-13 02:00 HKT
　　小米（1810）將於下周二公布業績，根據彭博智庫分析，小米電動車業務預期將繼續成為收入的主要增長動力，受惠於產能提升及產品組合優化，當中新推出車型在第三季出貨量的佔比明顯提升，或帶動平均售價上升。

　　小米早前將2025年小米汽車的全年交付目標由30萬輛上調至35萬輛。根據內地乘聯會數據，小米今年首十個月已交付超過30萬輛，市場憧憬全年交付量有機會超過目標。投資者現時關注小米2026年或未來的新車型計劃及2027年海外市場部署。如投資者看好正股後市，可留意小米購「28905」，行使價56元，實際槓桿約4.5倍，2026年8月21日到期。如認為後市有下跌空間可留意小米沽「16286」，行使價38.53元，實際槓桿約3.8倍，2026年6月8日到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部 

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並瞭解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 為認股權證、牛熊證及/或交易期權的莊家及流通量提供者亦可能為上述結構性產品的唯一流通量提供者。摩根大通或其聯屬公司可能作為交易所買賣基金的參與證券商或莊家，並可能於交易所買賣基金的股份中擁有重大權益，導致就結構性產品相關的交易所買賣基金潛在利益衝突。

輪商精選

