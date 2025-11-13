Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 擋不住上車客入市威力 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
2025-11-13 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

受惠連環減息的效應，整體樓市氣氛已見好轉，新盤及貨尾盤銷情相繼理想，發展商亦順勢加快推盤步伐，並以細價新盤主導，引領到不少客源湧出來，就連二手樓市場亦受到帶動，特別是中細價屋苑的交投有顯著的升幅，部分屋苑於單日內連錄上車客承接，當中更有「轉租為買」的個案，反映今次減息的威力有極大的作用，預料新盤及二手市場仍會錄得上車客的入市實況。

　　減息效應對樓市確實帶來刺激作用，過去1個多月以來，市況有急速回升之勢，新盤及貨尾盤銷情連番報捷，就連二手樓市場亦受到帶動，尤其是中細價屋苑最受市場追捧，上車客連番製造驚喜，單日更錄得5宗入市個案，當中包括元朗世宙、新屯門中心、大角咀港灣豪庭、薄扶林置富花園等，樓價介乎350萬至630萬元不等，並且以市價主導。發展商亦隨即快速起動，多個新盤亦乘勢逐一登場，並以細價新盤主導，由於市場新盤競爭多，發展商更以低價出擊，以便力吸市場各路客源。

　　事實上，自9月首次減息以來，整體樓市已經重拾信心，發展商更順勢加快推盤步伐，市場上突然有多個新盤排隊出擊，並以細價新盤主導，二手樓市場亦受到帶動，當中以上車客最為積極，部分更是「轉租為買」的實例，料短期內細價樓亦是市場的主流，加上發展商推盤採取低價策略，引領到各路客源湧出來，預期將有機會推高細價樓的成交量。

張日強

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
張日強 - 新盤連番報捷後市有動力 | 樓聲隨筆
　　受惠連環減息效應，新盤及貨尾盤銷情持續活躍，用家及投資者更大舉入市，尤其近日多個新盤開售均連番報捷紅盤高開，反映市場氣氛已急速好轉，加上發展商採取審慎策略，先求量後求價，推盤時往往以低價出擊，率先搶市場焦點更力搶客源，在一眾新盤連番催谷下，開價將極具競爭力，搶客戰仍會持續，預期後市動力仍極具挑戰。 　　市場氣氛已見好轉，多個新盤及貨尾盤都相繼排隊出籠，當中以新盤最受市場注目，受惠連環減息
2025-11-14 02:00 HKT
樓聲隨筆
張日強 - 油塘新盤震撼低價搶市場焦點 | 樓聲隨筆
市場氣氛漸見好轉，新盤及貨尾盤銷情連番報捷，發展商亦趁勢把握時機，多個新盤急急排隊逐一登場應市，市場競爭明顯升溫，以致發展商推盤時採取審慎策略，昨日油塘新盤正式開價，發展商以低價搶攻，每呎開價約1.48萬，入場價423萬，相比約2年前同區另一新盤推出的「深水炸彈價」還要低，亦較市價低約6%至19%，反映今次發展商有意採取低價震撼策略搶市場焦點，從而引領各路客源湧出來。 　　受惠連環減息效應，
2025-11-12 02:00 HKT
樓聲隨筆