張日強 - 擋不住上車客入市威力 | 樓聲隨筆

受惠連環減息的效應，整體樓市氣氛已見好轉，新盤及貨尾盤銷情相繼理想，發展商亦順勢加快推盤步伐，並以細價新盤主導，引領到不少客源湧出來，就連二手樓市場亦受到帶動，特別是中細價屋苑的交投有顯著的升幅，部分屋苑於單日內連錄上車客承接，當中更有「轉租為買」的個案，反映今次減息的威力有極大的作用，預料新盤及二手市場仍會錄得上車客的入市實況。



減息效應對樓市確實帶來刺激作用，過去1個多月以來，市況有急速回升之勢，新盤及貨尾盤銷情連番報捷，就連二手樓市場亦受到帶動，尤其是中細價屋苑最受市場追捧，上車客連番製造驚喜，單日更錄得5宗入市個案，當中包括元朗世宙、新屯門中心、大角咀港灣豪庭、薄扶林置富花園等，樓價介乎350萬至630萬元不等，並且以市價主導。發展商亦隨即快速起動，多個新盤亦乘勢逐一登場，並以細價新盤主導，由於市場新盤競爭多，發展商更以低價出擊，以便力吸市場各路客源。



事實上，自9月首次減息以來，整體樓市已經重拾信心，發展商更順勢加快推盤步伐，市場上突然有多個新盤排隊出擊，並以細價新盤主導，二手樓市場亦受到帶動，當中以上車客最為積極，部分更是「轉租為買」的實例，料短期內細價樓亦是市場的主流，加上發展商推盤採取低價策略，引領到各路客源湧出來，預期將有機會推高細價樓的成交量。



張日強