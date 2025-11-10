輪商精選 - 鎊匯靠穩 敲英港「10068」 | 窩輪熱炒特區

英倫銀行上周四於議息會議決定維持利率於4%不變，或反映委員會對通脹和經濟前景持審慎態度。近期英國通脹數據持續低於預期，9月CPI維持3.8%，10月商店物價指數降至1%，食品通脹按年升幅由4.2%降至3.7%，按月更錄得近5年最大單月跌幅。這些數據顯示物價壓力逐步紓緩，市場對短期減息預期升溫。



彭博經濟研究指，英倫銀行內部對政策前景或仍有分歧，部分委員認為現時利率已接近中性水平，通脹雖回落但仍高於目標，需更多數據確認才會考慮減息。市場將密切關注11月26日財政預算案及即將公布的CPI、GDP等數據。整體而言，英鎊短線走勢將繼續受制於通脹、就業數據及政策預期。



議息結果公布後，英鎊兌港元上周四當日曾重上10.2水平。如看好英鎊兌港元走勢可參考英港認購證「10068」，行使價11.1，實際槓桿約20.7倍，26年4月到期。如繼續看淡英鎊兌港元走勢可注意英港認沽證「10067」，行使價9.8，實際槓桿約14.7倍，26年4月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



