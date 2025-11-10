伍一山 - 港股料進入橫行上落市 | 有錢圖

大市上周五跟隨外圍下跌，恒指低開135點至26350，早段反彈至全日高位26371，下挫114點，惟跌幅很快擴大，最終收報26241，跌244點，日線圖呈短陰燭，全日成交金額減至2096億元。



以周線圖分析，恒指上周低位25496，高位26490，一周累升335點，呈上下影線較長的陽燭，反映好淡爭持激烈。周線技術指標表現參差，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數則於中軸發出買入訊號，9周RSI回升至57.62。保歷加通道收窄，中軸即20周線（25453）上周發揮很好的支持。



恒指5月確認升越大型雙底頸線22700，並沿着平行上升通道推進，10月初升抵通道頂27381受阻轉跌，但跌至20周線見支持，上周反彈，10周線（26146）失而復得，好淡未分勝負。由於日線和周線的保歷加通道都在收窄中，預期港股正處於橫行上落市，在25100至27400點之間作區間波動。



中國燃氣升破下降通道



國企指數上周五下跌88點報9267，一周累升98點，周線呈上下影線較長的短陽燭，技術指標表現不一，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數剛重現買入訊號，9周RSI升至54.26。國指估計亦進入橫行市，短期約在9000至9800點之間上落。



中國燃氣（384）逆市升3.5%報8.54元，隨着氣溫逐漸向下，北京即將進入新一輪採暖季，去年內地燃氣消費量按年增長甚微，主要因為去年冬季偏暖，預計今年的情況會改善。走勢上，其股價去年12月初跌至5.97元超賣，陰陽燭以「錘頭」見底，今年7月下旬升至8.6元超買，翌日以「身懷六甲」展開調整，形成下降通道，上周五以大陽燭升破通道頂，MACD雙牛，牛差擴大利好，現價買入，目標價9.5元，跌破8.2元止蝕。



伍一山