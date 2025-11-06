尹商基 - 本地酒商組團參展拓烈酒商機 | 商貿先鋒

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基
2025-11-06 02:00 HKT
產經 專欄
近年市場對酒類飲品的需求趨向多元化，除了傳統的葡萄酒，烈酒、低酒精類飲品或雞尾酒等需求也有所增加。我早前與香港製造手工汽水商「閣樓釀造」見面，該公司在今年8月參加由香港貿發局舉辦的美食博覽，自組「閣樓酒場」，聯同六大香港品牌即席調配創意雞尾酒，成功提升各品牌的知名度；其中3間酒廠更參加同樣由貿發局舉辦、今天起一連三天（11月6日至8日）在會展舉行的香港國際美酒展（美酒展），進一步開拓烈酒商機。

　　美食博覽的「閣樓酒場」除了「閣樓釀造」，還有香港首個本地釀製威士忌的烈酒品牌「九龍釀酒」、氈酒品牌「無名氏」及「緻月」、以西方調酒技術混合中式草本的利口酒品牌「五味雜陳」，以及華荼館和大安茶冰廳。「閣樓釀造」業務總監吳嘉俊表示：「我們集合了7間本地品牌首次在美食博覽的尊貴美食區展出，推廣各種香港本土製造的飲品和酒類產品。此次合作有很好的協同效應，成功提升品牌的知名度，並吸引許多消費者的關注。而我們推出的麻辣薑汽水、湯力水和汽水酒也很受歡迎。」

　　近年市場對酒精飲品的要求不止於品質，近日在美酒展記者會上，葡萄酒大師Debra Meiburg便表示，年輕一輩追求新款酒精飲料，酒業也出現一種創新潮流，樂見香港烈酒生產商利用亞洲的草本及味道去生產烈酒。

「本地薑」品牌迅速回應市場口味

  事實上，一眾「本地薑」品牌，憑藉靈活性，迅速回應市場口味變化，巧妙融合傳統釀酒技藝與港式風味。例如「九龍釀酒」出品的九龍單一麥芽威士忌，便主打創新與可持續發展，採用專利加速陳化技術，僅需不足兩個月的時間，酒體風味便可媲美12年陳釀。該參展商連同「無名氏」及「緻月」在美食博覽後，今天再次現身參加美酒展。

　　美酒展雲集來自23個國家和地區，共超過620間參展商，帶來逾40個產地的特色美酒；展會新增「環球烈酒專區」，搜羅來自14個國家及地區的烈酒，最後一天更為公眾日（11月8日），指定展區Wine Fiesta將開放予18歲或以上的持票公眾人士，各位業界朋友及愛酒人士不容錯過。

