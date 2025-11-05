輪商精選 - 澳元偏軟 留意澳港「10792」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-05 02:00 HKT
　　澳洲央行周二如市場預期維持利率於3.6%不變，未來是否減息將視乎更多就業及通脹數據。根據報道，澳洲央行認為澳洲勞動市場現時依然緊張，失業率上升至4.4%，但預料就業市場將於2026年維持穩定。央行指出，近期通脹壓力持續「黏性」，核心通脹率預計將維持在目標區間上方至2026年中，並預期2026年底前核心通脹才會回落至2.7%，未來將密切關注數據變化。

　　議息結果公布後，澳元兌港元周二曾一度跌穿5.07水平，如投資者預期澳元兌港元繼續升值可參考澳港認購證「10792」，行使價5.3，實際槓桿約17.4倍，26年3月到期。如看淡澳元兌港元走勢可注意澳港認沽證「10791」，行使價4.88，實際槓桿約14.5倍，26年3月到期。

　　近期英鎊走勢主要受英國通脹數據、勞動市場狀況及英倫銀行政策預期影響。市場焦點現時集中於英倫銀行即將於周四（6日）舉行的議息會議，以及11月底公布的財政預算案。英鎊兌美元近日於1.31水平上落，如認為英鎊兌美元將轉強可注意英美認購證「10789」，行使價1.45，實際槓桿約27.3倍，26年3月到期。如繼續看淡英鎊兌美元走勢可留意英美認沽證「10784」，行使價1.26，實際槓桿約18.5倍，26年3月到期。

　　摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。

