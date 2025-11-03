輪商精選 - 友邦績後向好 敲「21304」 | 窩輪熱炒特區

友邦集團（1299）2025年第三季新業務價值（NBV）錄得14.8億美元，按年增長27%，高於市場預期。這增長主要由產品結構優化帶動，第3季產品邊際（NBV/APE）為58.2%，略高於市場預期，反映高利潤率產品銷售佔比提升。



展望未來，友邦管理層表示，將繼續推動中國市場地理擴張，並積極發展印度及東盟市場，相關舉措預期有助進一步提升新業務價值及市場份額。值得留意是，2026年總股東回報（TSR）指引暫未有進一步更新，市場或會關注未來資本回報政策的明朗度。



輪證資金流方面，友邦好倉上周四錄得約108萬港元淨流入，淡倉則錄得少於10萬港元淨流入。業績公布後，友邦股價曾升逾4%，高見76.8元水平，創逾一個月高位，上周五收報75.45元。如看好友邦正股後市可參考認購證「21304」，行使價100.04元，實際槓桿約11倍，26年2月到期；如看淡其後市可留意友邦認沽證「18828」，行使價66.99元，實際槓桿約3.7倍，26年12月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



