輪商精選 - 友邦績後向好 敲「21304」 | 窩輪熱炒特區

2025-11-03 02:00 HKT
　　友邦集團（1299）2025年第三季新業務價值（NBV）錄得14.8億美元，按年增長27%，高於市場預期。這增長主要由產品結構優化帶動，第3季產品邊際（NBV/APE）為58.2%，略高於市場預期，反映高利潤率產品銷售佔比提升。

　　展望未來，友邦管理層表示，將繼續推動中國市場地理擴張，並積極發展印度及東盟市場，相關舉措預期有助進一步提升新業務價值及市場份額。值得留意是，2026年總股東回報（TSR）指引暫未有進一步更新，市場或會關注未來資本回報政策的明朗度。

　　輪證資金流方面，友邦好倉上周四錄得約108萬港元淨流入，淡倉則錄得少於10萬港元淨流入。業績公布後，友邦股價曾升逾4%，高見76.8元水平，創逾一個月高位，上周五收報75.45元。如看好友邦正股後市可參考認購證「21304」，行使價100.04元，實際槓桿約11倍，26年2月到期；如看淡其後市可留意友邦認沽證「18828」，行使價66.99元，實際槓桿約3.7倍，26年12月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

輪商精選 - 澳元偏軟 留意澳港「10792」 | 窩輪熱炒特區
　　澳洲央行周二如市場預期維持利率於3.6%不變，未來是否減息將視乎更多就業及通脹數據。根據報道，澳洲央行認為澳洲勞動市場現時依然緊張，失業率上升至4.4%，但預料就業市場將於2026年維持穩定。央行指出，近期通脹壓力持續「黏性」，核心通脹率預計將維持在目標區間上方至2026年中，並預期2026年底前核心通脹才會回落至2.7%，未來將密切關注數據變化。 　　議息結果公布後，澳元兌港元周二曾一
2025-11-05 02:00 HKT
輪商精選 - 滙控績後向好 吼「14022」 | 窩輪熱炒特區
　　滙控（005）第三季列帳基準除稅前利潤為約73億美元，按年減少約12億美元，主要因本季確認約14億美元法律準備（包括涉及Madoff詐騙案及英國過往交易活動的撥備）。若不計及須予注意項目，除稅前利潤為約91億美元，按年增長約3%。收入按年增加約5%至約178億美元，主要受惠於財富管理業務表現持續強勁及銀行業務淨利息收益增長。第三季淨利息收益為約88億美元，按年增長約15%。董事會宣派第三次股息
2025-10-30 02:00 HKT
