Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基 - 港眼鏡代理商推運動太陽眼鏡迎「全國運動會」熱潮 | 商貿先鋒

商貿先鋒
商貿先鋒
尹商基
2025-10-30 11:30 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　香港是全球第三大眼鏡及眼鏡框架出口地，今年首8個月，香港的相關眼鏡產品出口總值達137億港元。我今天介紹的香港眼鏡代理商，參與香港貿發局「香港國際眼鏡展」（眼鏡展）超過20年，並因應「全國運動會」帶來新一浪的運動熱潮，於今屆眼鏡展展出多款運動太陽眼鏡。隨在展覽上累積的中國內地客戶增加，公司計劃在明年拓展大灣區市場。


　　護視有限公司（Opticon Ltd）於1980年代成立，過去多年來一直專門代理世界各地的眼鏡及太陽眼鏡，以設計概念、時尚風格，以及貴重奢華三大不同風格的眼鏡產品迎合環球客戶所需。公司以香港為總部，在上海和台灣開設分公司，並於新加坡、馬來西亞等地建立分銷網絡，全力拓展亞洲業務。


　　護視有限公司董事陳錫輝表示，公司自2005年已參與香港貿發局「香港國際眼鏡展」，「外國廠商藉眼鏡展向亞洲和中國內地客戶推廣品牌，把產品打進亞洲市場，而中國內地和香港的商家也能把品牌和產品擴展至全世界。」


　　他續說，「眼鏡展一直是我們爭取定單的重要平台。我們從參展初期的小展商，到後期展位面積不斷擴大，由一間本地公司到在台灣和上海開設分公司，多年來在眼鏡展上認識了很多海外客戶，以新加坡客戶較多，在這些客戶中，有6至7成至今仍有生意往來。去年，我們於展會上認識了很多來自深圳、廣州等地的大灣區潛力客戶，正探討加深合作的可能性。」


　　陳錫輝表示，今屆眼鏡展將主力推廣日本品牌AirFly的運動太陽眼鏡，對準內地的運動市場，「『全國運動會』帶來新一浪運動熱潮，加上內地民眾自疫情以來，興起多種新興運動，如匹克球（pickleball）、大型健身Hyrox等，帶動運動周邊產品市場的發展，客戶想了解更多眼鏡的功能和品質。」


　　未來公司將全力開拓大灣區，「我們計劃在明年開拓大灣區，首站是深圳，隨後是珠海、佛山、廣州等地。我們有意在小紅書宣傳、招聘內地人才等，過程中希望獲得貿發局的支援，或透過貿發局更深入了解大灣區的營商資訊。」


　　第33屆「香港國際眼鏡展」將於11月5至7日假香港會議展覽中心舉行，展覽將雲集逾660間，來自19個國家及地區的展商參與，聚焦創科、樂齡、多功能設計、可持續元素，一站式展示創新及高科技眼鏡設計及產品。

尹商基

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
本地品牌「九龍釀酒（ Kowloon Spirits）」、「無名氏」及「緻月（Two Moons）」3間香港品牌於8月參展美食博覽後，將參與11月舉行的美酒展，拓展烈酒商機。
尹商基 - 本地酒商組團參展拓烈酒商機 | 商貿先鋒
近年市場對酒類飲品的需求趨向多元化，除了傳統的葡萄酒，烈酒、低酒精類飲品或雞尾酒等需求也有所增加。我早前與香港製造手工汽水商「閣樓釀造」見面，該公司在今年8月參加由香港貿發局舉辦的美食博覽，自組「閣樓酒場」，聯同六大香港品牌即席調配創意雞尾酒，成功提升各品牌的知名度；其中3間酒廠更參加同樣由貿發局舉辦、今天起一連三天（11月6日至8日）在會展舉行的香港國際美酒展（美酒展），進一步開拓烈酒商機。
2025-11-06 02:00 HKT
商貿先鋒
青曉照明多年來一直支持參與香港貿發局秋燈展，今年更首次全面參與一年兩季的燈飾展，驅動業務持續增長。
尹商基 - 港高端照明品牌參展捕一帶一路綠色照明商機 | 商貿先鋒
　　香港燈飾業界一直致力以創新科技、推陳出新的產品出口至全球。我今天介紹的香港高端照明公司青曉照明（Lumi Lime）以香港為樞紐，看準「科技+綠色+照明」的市場機遇，推出自家品牌，為不同建築提供一站式的高端照明產品設計、開發以至生產服務，公司長期參與香港貿發局的香港國際燈飾展，開拓全球商機。 　　青曉照明自2006年成立以來，一直以香港為總部，並在深圳設立生產基地，透過港深兩地在營銷及生
2025-10-23 02:00 HKT
商貿先鋒