尹商基 - 港眼鏡代理商推運動太陽眼鏡迎「全國運動會」熱潮 | 商貿先鋒

香港是全球第三大眼鏡及眼鏡框架出口地，今年首8個月，香港的相關眼鏡產品出口總值達137億港元。我今天介紹的香港眼鏡代理商，參與香港貿發局「香港國際眼鏡展」（眼鏡展）超過20年，並因應「全國運動會」帶來新一浪的運動熱潮，於今屆眼鏡展展出多款運動太陽眼鏡。隨在展覽上累積的中國內地客戶增加，公司計劃在明年拓展大灣區市場。



護視有限公司（Opticon Ltd）於1980年代成立，過去多年來一直專門代理世界各地的眼鏡及太陽眼鏡，以設計概念、時尚風格，以及貴重奢華三大不同風格的眼鏡產品迎合環球客戶所需。公司以香港為總部，在上海和台灣開設分公司，並於新加坡、馬來西亞等地建立分銷網絡，全力拓展亞洲業務。



護視有限公司董事陳錫輝表示，公司自2005年已參與香港貿發局「香港國際眼鏡展」，「外國廠商藉眼鏡展向亞洲和中國內地客戶推廣品牌，把產品打進亞洲市場，而中國內地和香港的商家也能把品牌和產品擴展至全世界。」



他續說，「眼鏡展一直是我們爭取定單的重要平台。我們從參展初期的小展商，到後期展位面積不斷擴大，由一間本地公司到在台灣和上海開設分公司，多年來在眼鏡展上認識了很多海外客戶，以新加坡客戶較多，在這些客戶中，有6至7成至今仍有生意往來。去年，我們於展會上認識了很多來自深圳、廣州等地的大灣區潛力客戶，正探討加深合作的可能性。」



陳錫輝表示，今屆眼鏡展將主力推廣日本品牌AirFly的運動太陽眼鏡，對準內地的運動市場，「『全國運動會』帶來新一浪運動熱潮，加上內地民眾自疫情以來，興起多種新興運動，如匹克球（pickleball）、大型健身Hyrox等，帶動運動周邊產品市場的發展，客戶想了解更多眼鏡的功能和品質。」



未來公司將全力開拓大灣區，「我們計劃在明年開拓大灣區，首站是深圳，隨後是珠海、佛山、廣州等地。我們有意在小紅書宣傳、招聘內地人才等，過程中希望獲得貿發局的支援，或透過貿發局更深入了解大灣區的營商資訊。」



第33屆「香港國際眼鏡展」將於11月5至7日假香港會議展覽中心舉行，展覽將雲集逾660間，來自19個國家及地區的展商參與，聚焦創科、樂齡、多功能設計、可持續元素，一站式展示創新及高科技眼鏡設計及產品。

尹商基