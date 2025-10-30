朱紅 - 小米連日受壓 留意「21728」 | 窩輪熱炒特區

小米集團（1810）被多間券商下調目標價及未來淨利潤預測，以反映智能手機業務疲軟、手機原材料成本上升等影響。小米股價連日受壓，跌至44.9元水平好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證「21728」，行使價52.93元，明年12月到期，實際槓桿3倍。如看淡小米，可留意小米認沽證「17907」，行使價39.88元，明年2月到期，實際槓桿6倍。



券商研究報告指，泡泡瑪特（9992）仍處成長階段，正推動其IP產品走向全球化，可以與Lego、Sanrio等全球頂尖IP企業相比，維持其目標價及買入評級。泡泡瑪特表現反覆，下跌至228元附近好淡爭持。投資者如看好泡泡瑪特，可留意泡瑪認購證「20661」，行使價298元，明年3月到期，實際槓桿5倍。相反，如看淡泡泡瑪特，可留意泡瑪認沽證「20663」，行使價199.9元，明年2月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充份了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。

中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅