聞風至 - 利好消息支持小鵬追落後 | 鮮股落鑊

縱然外圍繼續造好，港股三連升過後，於重陽假期前略作回氣，恒生指數周二高開低走，最多跌188點，報26245點，收報26346點，跌87點；全日成交金額輕微回落至2427億元。



小鵬汽車（9868）過往算是「造車新勢力」當中較落後的一員，其中一個主因，是該公司的賣車毛利表現欠理想，令投資者只看憧憬落注，而非由強勁的基本面推動股價。不過集團近日公布與敦煌市政府簽200架飛行汽車採購協議，其創辦人何小鵬成為「未來出行探索者」的夢想開始有眉目，亦可望成為小鵬由弱轉強的關鍵因素。



小鵬汽車的官網是這樣介紹自己的：「我們的出行方式正在蛻變。這不再只是從A點到B點，而是整體的出行體驗。小鵬汽車正致力以科技的巨大潛力，成為改變您的出行方式的主要驅動力。」



集團在2024年9月發布其飛行汽車產品「陸地航母」，該產品分為陸行體和飛行體兩部分，陸行體當然是指電動汽車的部分，飛行體則是六軸六槳雙涵道的載人飛行器，主打270°全景座艙，提供使用者開闊的飛行視野。據其新聞稿，該飛行器採用單桿操縱系統，標榜即使零基礎用戶也能實現「5分鐘上手，3小時成高手」。



近日，小鵬汽車公布與敦煌市政府簽署200架飛行汽車採購協議。雙方將圍繞飛行營地網絡建設及陸空融合自駕路線拓展等多維度展開深度合作，共同加速敦煌低空經濟產業的高質量集聚與發展。報道指出，此次合作是繼今年10月1日敦煌長途低空游航線正式啟航後，當地在「低空+文旅」融合發展領域另一關鍵布局。



轉為「電動車+低空載具」概念



單論電動車概念，小鵬今年上半年仍處於虧損11.42億元人民幣，期內毛利率僅16.5%，對比比亞迪（1211）的18%、理想汽車（2015）的20.27%，頗為輸蝕，但小鵬近期的報道顯示其在產品線上出現新突破，當其飛行汽車產品陸續交付，公司將從單純的電動車概念股，轉為「電動車+低空載具」概念，是市場上較為獨特的投資選擇，或引發一批新資金關注該股，成為推動估值重審的要素。



聞風至