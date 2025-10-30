Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 樓價一洗3年頹勢 後市有憧憬 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
2025-10-30 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　受惠銀行減息的效應，樓價指數顯著回升，據差餉物業估價署最新公布數字顯示，今年首9個月樓價指數錄得「倒升」1.14%，一洗過去逾3年的頹勢，由於市場預期本港將正式踏入減息周期，用家及投資者亦看準機會加快入市步伐，樓價有機會進一步緩緩上升，對後市亦有一定的指標作用，預期全年樓價有望輕微上升約3%，有機會打破過去3年樓價持續下跌的陰影。

　　整體樓市氣氛轉好，新盤及貨尾盤銷情不俗，連帶二手樓都受到刺激，各大屋苑的睇樓及成交量都有所回升，據差估署最新數據顯示，今年9月私人住宅售價指數報292.5，按月升1.3%，屬連升4個月的訊號，至於今年首9個月，樓價累升1.14%。

首9個月樓價「倒升」1.14%

　　據過去4年樓價指數顯示，2021年樓價按年上升3.02%，至2022年樓價則按年下跌5.86%，而2023年樓價則表年下跌8.74%，及至2024年樓價按年更下滑11.47%，即除了2021年樓價錄得升幅後，過去3年都錄得下跌。

　　事實上，受惠上月銀行啟動減息後，整體樓市氣氛已大為改善，新盤及貨尾盤表現相對理想，隨即刺激到二手樓市場的成交量及造價顯著回升，加上銀行已進入減息周期，對樓價年底前（即未來2個月）將有一定的刺激，預期全年樓價有望輕微回升約3%，打破過去3年的跌勢陰影。

張日強

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
張日強 - 新盤趁減息勢頭連環搶攻 | 樓聲隨筆
整體樓市氣氛向好，受惠銀行上月減息所帶來的效應，樓價指數按月升幅達1.32%，連續4個月錄得上升。同時，今年首9個月樓價指數更一洗過去3年的頹勢，錄得倒升1.14%。加上昨日美國聯儲局宣布減息0.25厘，本港銀行亦跟隨下調最優惠利率，雖然幅度只有0.125厘，惟亦對市場有利好作用。受連番好消息刺激，發展商隨即加快推盤步伐，部分樓盤更作出加價行動，預期下月將有多個新盤搶閘出擊，以便搶奪市場各路客源。
2025-10-31 02:00 HKT
樓聲隨筆
張日強 - 新盤貨尾盤周內全攻型出擊 | 樓聲隨筆
樓市氣氛轉好，過去兩日新盤成交量錄約190宗，更是近期不俗的表現，相信是受到減息消息所帶來的效應，尤其本周美國聯儲局議息，市場預期將會進一步減息，料本港銀行亦會跟隨減息步伐，惟減息幅度未必跟足，但始終是一項利好消息，將有助樓市的進程，發展商見近期市況升溫，加上減息訊號增強，本周將有機會趁勢推盤搶攻，預期發展商將會趁聯儲局減息全攻型推盤出擊，當中包括新盤及貨尾盤。 　　市場氣氛漸見好轉，新盤及
2025-10-28 02:00 HKT
樓聲隨筆