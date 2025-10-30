張日強 - 樓價一洗3年頹勢 後市有憧憬 | 樓聲隨筆

受惠銀行減息的效應，樓價指數顯著回升，據差餉物業估價署最新公布數字顯示，今年首9個月樓價指數錄得「倒升」1.14%，一洗過去逾3年的頹勢，由於市場預期本港將正式踏入減息周期，用家及投資者亦看準機會加快入市步伐，樓價有機會進一步緩緩上升，對後市亦有一定的指標作用，預期全年樓價有望輕微上升約3%，有機會打破過去3年樓價持續下跌的陰影。



整體樓市氣氛轉好，新盤及貨尾盤銷情不俗，連帶二手樓都受到刺激，各大屋苑的睇樓及成交量都有所回升，據差估署最新數據顯示，今年9月私人住宅售價指數報292.5，按月升1.3%，屬連升4個月的訊號，至於今年首9個月，樓價累升1.14%。



首9個月樓價「倒升」1.14%



據過去4年樓價指數顯示，2021年樓價按年上升3.02%，至2022年樓價則按年下跌5.86%，而2023年樓價則表年下跌8.74%，及至2024年樓價按年更下滑11.47%，即除了2021年樓價錄得升幅後，過去3年都錄得下跌。



事實上，受惠上月銀行啟動減息後，整體樓市氣氛已大為改善，新盤及貨尾盤表現相對理想，隨即刺激到二手樓市場的成交量及造價顯著回升，加上銀行已進入減息周期，對樓價年底前（即未來2個月）將有一定的刺激，預期全年樓價有望輕微回升約3%，打破過去3年的跌勢陰影。



張日強