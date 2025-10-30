Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃德几 - 平保基本因素穩定｜開工前落盤/頭條名家本周心水

黃德几
2025-10-30 02:00 HKT
　　中國平安（2318）擁有綜合金融服務平台，2025年首三季度，集團營業收入9016.7億元（人民幣，下同），按年增加4.6%，純利為1328.6億元，按年增加11.5%，按季更錄得升幅45.4%。期內，實現歸屬於母公司股東的營運利潤1162.64億元，按年增加7.2%。今年首三季度，壽險及健康險業務新業務價值357.24億元，年增長46.2%，新業務價值率（按標準保費）按年上升9個百分點。

　　期內，平安產險實現原保險保費收入2562.47億元，按年增長7.1%；其中車險原保險保費收入1661.16億元，按年上升3.5%；整體綜合成本率97%，按年優化0.8個百分點。至於銀行業務，2025年前三季度，受貸款利率下行和業務結構調整、市場波動等因素影響，平安銀行實現營業收入1006.68億元，按年下降9.8%；實現淨利潤下跌3.5%至383.3億元。截至2025年9月末，平安銀行核心一級資本充足率9.52%，較年初上升0.4個百分點。

　　現價計，預測股息率5.2厘。走勢上，今年10月13日跌至100天線見支持，10天線走高於20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，惟MACD牛差距收窄，可考慮54元（港元，下同）以下分階段吸納，上望60元，不跌穿52.7元續持有。

　　筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。

金利豐證券研究部執行董事
黃德几

黃德几 - （2378）保誠整固後料再上 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　保誠（2378）截至2025年9月底止第3季，新業務利潤為7.05億美元，較去年同期上升13%，新業務利潤率提高1個百分點至41%；年度保費等值銷售額按年增長10%至17.16億美元。香港方面，集團在第3季度再度取得新業務利潤按年雙位數增長。至於中國內地方面，集團的合營企業中信保誠人壽於第3季度取得強勁的增長勢頭。2025年第3季度，集團以2.58億美元進一步回購2000萬股股份，根據計劃已回
2025-11-03 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水
黃德几 - （9660）地平線受惠十五五規劃 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　地平線機器人（9660）為內地領先汽車智能駕駛晶片供應商，集團專注於邊緣AI計算平台。中國「十五五」規劃（2026-2030年）進一步為地平線等科技企業注入動力。規劃強調科技自立自強，重點發展人工智能、量子計算、先進製造業和戰略新興產業，如AI、生物科技、新能源和航空。這對地平線的智駕晶片業務構成利好，預計將加速其在自動駕駛和機械人領域的市場滲透。 　　技術上， 其股價在9月18日升至1
2025-10-27 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水