黃德几 - 平保基本因素穩定｜開工前落盤/頭條名家本周心水

中國平安（2318）擁有綜合金融服務平台，2025年首三季度，集團營業收入9016.7億元（人民幣，下同），按年增加4.6%，純利為1328.6億元，按年增加11.5%，按季更錄得升幅45.4%。期內，實現歸屬於母公司股東的營運利潤1162.64億元，按年增加7.2%。今年首三季度，壽險及健康險業務新業務價值357.24億元，年增長46.2%，新業務價值率（按標準保費）按年上升9個百分點。

期內，平安產險實現原保險保費收入2562.47億元，按年增長7.1%；其中車險原保險保費收入1661.16億元，按年上升3.5%；整體綜合成本率97%，按年優化0.8個百分點。至於銀行業務，2025年前三季度，受貸款利率下行和業務結構調整、市場波動等因素影響，平安銀行實現營業收入1006.68億元，按年下降9.8%；實現淨利潤下跌3.5%至383.3億元。截至2025年9月末，平安銀行核心一級資本充足率9.52%，較年初上升0.4個百分點。

現價計，預測股息率5.2厘。走勢上，今年10月13日跌至100天線見支持，10天線走高於20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，惟MACD牛差距收窄，可考慮54元（港元，下同）以下分階段吸納，上望60元，不跌穿52.7元續持有。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。

金利豐證券研究部執行董事

黃德几