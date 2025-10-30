郭家耀 - 中電信前景展望樂觀｜開工前落盤/頭條名家本周心水

中國電信（728）首三季淨利潤307.7億元人民幣，按年增長5%，期內經營收入3969億元人民幣，按年上升0.6%，其中，服務收入3663億元人民幣，增長0.9%。EBITDA為1156億元人民幣，上升4.2%。5G網絡用戶數達到2.9億戶，滲透率提升至66.9%；IDC收入275億元人民幣，按年增長9.1%；安全收入126億元人民幣，增長12.4%；智能收入增長62.3%，視聯網收入增長34.2%，衞星通訊收入增長23.5%，量子收入增長1.35倍。未來，公司將全面實施雲改數轉智惠戰略，強化創新引領的基礎業務和產數業務雙輪驅動融合發展，深入推進「人工智能+」行動，加快推動數碼訊息基礎設施智能化演進升級，讓智能紅利更好惠及千行百業和千家萬戶，不斷增強核心功能、提升核心競爭力，加快建設世界一流企業。中電信整體業績符合預期，經營戰略亦受市場認同，前景展望樂觀。目標價6.5元；入巿價5.6元；止蝕價5.2元。

筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀