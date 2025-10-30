Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 環球央行議息周 留意歐羅反彈趨勢｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
2025-10-30 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　今周環球市場有多項內容值得關注。據報中美兩國經貿高層官員周末在馬來西亞的經貿磋商對於雙方關注的關鍵性領域進行了建設性的探討，就出口管制等一系列爭議問題達成基本共識，為兩國元首本周在南韓達成廣泛協議奠定基礎。美國財長貝森特稱，特朗普此前威脅的「對華100%關稅」已不復存在，預計中國將推遲實施稀土出口管制，並將大量進口美國大豆。消息利好人民幣走勢。美元兌離岸人民幣執筆之時正於7.098水平上落，逐漸逼近年內低位。另一邊廂，執筆之時市場仍在等待美國聯儲局和歐洲央行公布議息結果。

　　美國9月核心通脹意外放緩並創下三個月來最慢增速，美國9月消費者物價指數（CPI）按年升3%，預期為漲3.1%，期內，核心通脹按年升3%，預期及前值均為漲3.1%。數據提振了聯儲局進一步減息的前景。不過白宮警告稱，政府持續停擺可能導致10月通脹數據史上首次缺席。執筆之時聯儲局暫未公布議息結果。美國聯儲局曾於9月議息會議時宣布減息0.25厘，利率點陣圖顯示貨幣政策委員會（FOMC）官員們預計年底前仍會減息兩次，每次下調幅度為0.25厘，彭博利率期貨顯示，華爾街交易員預計聯儲局本周減息0.25厘基本已無懸念，但減息半厘的可能性仍有五成。

　　除此之外，歐洲央行亦將於周四晚公布議息結果，市場預計歐洲央行將較大可能維持利率不變。歐洲央行9月議息會議時按兵不動，結果符合市場預期。央行行長拉加德表示，現階段歐洲央行利率處於適當水平，足以應對全球經濟接下來可能遭遇的任何動盪。市場揣測拉加德此番言論為暗示歐洲央行貨幣寬鬆周期或已告一段落。筆者認為，美匯指數短線較大可能於97.5至99.5區間上落，隨着聯儲局開啟減息步伐，歐洲央行持續暫停減息，美元與歐羅之間的息差有望縮窄，歐羅兌美元年底前或有望再度測試年內高位約1.18水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
大行晨報 - 美元盤整待變 聚焦中美元領導人會晤｜大行晨報
　　美元周二仍告承壓，據世企研調查，美國10月份美國消費者信心有所減弱，原因是家庭擔心未來6個月是否有工作機會，以及進口關稅導致物價持續上漲。不過，在聯儲局議息結果公布前，美元跌幅仍為受制。市場普遍預計美國聯邦儲備理事會（FED）在周四凌晨減息0.25厘。由於美國政府停擺導致部分關鍵數據延遲發布，投資者會密切關注聯儲局主席鮑威爾的言論，以判斷12月是否會繼續減息；至於歐洲央行和日本央行則預計在周四
2025-10-30 02:00 HKT
大行晨報
大行晨報 - 投資加元需謹慎｜大行晨報
　　今個星期環球市場將迎來央行議息周，加拿大央行、美國聯儲局、日本央行及歐洲央行將先後公布議息結果。彭博最新的利率期貨顯示，交易員預計日本央行及歐洲央行將大概率維持利率不變，惟加拿大央行及美國聯儲局將繼續減息步伐。據彭博利率期貨顯示，美國聯儲局減息0.25厘基本已是市場共識，減息半厘的可能性亦有五成。上周結束前，美國總統特朗普突然宣布將對加拿大加徵10%的額外關稅以反擊加拿大投放反關稅廣告，美元兌
2025-10-28 02:00 HKT
大行晨報