大行晨報 - 環球央行議息周 留意歐羅反彈趨勢｜大行晨報

今周環球市場有多項內容值得關注。據報中美兩國經貿高層官員周末在馬來西亞的經貿磋商對於雙方關注的關鍵性領域進行了建設性的探討，就出口管制等一系列爭議問題達成基本共識，為兩國元首本周在南韓達成廣泛協議奠定基礎。美國財長貝森特稱，特朗普此前威脅的「對華100%關稅」已不復存在，預計中國將推遲實施稀土出口管制，並將大量進口美國大豆。消息利好人民幣走勢。美元兌離岸人民幣執筆之時正於7.098水平上落，逐漸逼近年內低位。另一邊廂，執筆之時市場仍在等待美國聯儲局和歐洲央行公布議息結果。

美國9月核心通脹意外放緩並創下三個月來最慢增速，美國9月消費者物價指數（CPI）按年升3%，預期為漲3.1%，期內，核心通脹按年升3%，預期及前值均為漲3.1%。數據提振了聯儲局進一步減息的前景。不過白宮警告稱，政府持續停擺可能導致10月通脹數據史上首次缺席。執筆之時聯儲局暫未公布議息結果。美國聯儲局曾於9月議息會議時宣布減息0.25厘，利率點陣圖顯示貨幣政策委員會（FOMC）官員們預計年底前仍會減息兩次，每次下調幅度為0.25厘，彭博利率期貨顯示，華爾街交易員預計聯儲局本周減息0.25厘基本已無懸念，但減息半厘的可能性仍有五成。

除此之外，歐洲央行亦將於周四晚公布議息結果，市場預計歐洲央行將較大可能維持利率不變。歐洲央行9月議息會議時按兵不動，結果符合市場預期。央行行長拉加德表示，現階段歐洲央行利率處於適當水平，足以應對全球經濟接下來可能遭遇的任何動盪。市場揣測拉加德此番言論為暗示歐洲央行貨幣寬鬆周期或已告一段落。筆者認為，美匯指數短線較大可能於97.5至99.5區間上落，隨着聯儲局開啟減息步伐，歐洲央行持續暫停減息，美元與歐羅之間的息差有望縮窄，歐羅兌美元年底前或有望再度測試年內高位約1.18水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部