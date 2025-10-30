大行晨報 - 美元盤整待變 聚焦中美元領導人會晤｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-10-30 02:00 HKT
　　美元周二仍告承壓，據世企研調查，美國10月份美國消費者信心有所減弱，原因是家庭擔心未來6個月是否有工作機會，以及進口關稅導致物價持續上漲。不過，在聯儲局議息結果公布前，美元跌幅仍為受制。市場普遍預計美國聯邦儲備理事會（FED）在周四凌晨減息0.25厘。由於美國政府停擺導致部分關鍵數據延遲發布，投資者會密切關注聯儲局主席鮑威爾的言論，以判斷12月是否會繼續減息；至於歐洲央行和日本央行則預計在周四維持利率不變。另外，由於美國總統特朗普和中國國家主席習近平即將於周四在韓國舉行會晤，市場人士亦在聚焦中美達成貿易協議的前景。對中美可能達成貿易協議的樂觀情緒提振了風險偏好，減少了對美元的需求。

　　歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，匯價在本月中旬於1.1540/50附近水準築起小型底部，並且亦持穩於近兩月形成的上升趨向線，而圖表亦見RSI及隨機指數續呈走升，可望歐元兌美元短期可先為走穩。阻力位會先留意25天平均線1.1670及1.18，較大阻力料為1.1850及1.1920水準，以至1.20關口。支持位回看趨向線支撐1.1575及1.1540，關鍵支撐指向1.15以至1.14關口。

　　美元兌加元走勢，上周匯價緩步走低，至本周已見初步跌破200天平均線，此前在五月份匯價曾向上受制此指標，到10月9日終作上破，故到目前又復回試目前位於1.3950的200天平均線，此外，上周連續三日低位守住1.3970，亦即若此兩區在本周仍可守穩，則可望美元兌加元可再踏升軌。再者，RSI及隨機指數亦已見呈初步回升。阻力位預料在1.4080及1.42水平，下一級預料為4月1日高位1.4415以至1.45。上方阻力先看1.4080及1.42水平，下一級預料為4月1日高位1.4415以至1.45。至於較支持預估在1.39及1.3860，下一級料為1.38水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

