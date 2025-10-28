朱紅 - 小米續受壓 博「21728」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

窩輪熱炒特區
朱紅
2025-10-28 02:00 HKT
　　中國信通院發布2025年8月國內手機市場運行分析報告，8月國內市場手機出貨量2260.3萬部，按年下降6%，1至8月，國內市場手機出貨量1.92億部，按年下降1.7%。

　　小米（1810）股價持續受壓，曾跌至43.88元，再創近月新低。如看好小米，可留意小米認購證「21728」，行使價52.93元，實際槓桿3倍，明年12月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「17907」，行使價39.88元，實際槓桿6倍，明年2月到期。

　　根據《路透》報道，中美雙方代表就貿易問題達成框架共識，將由中國國家主席習近平及美國總統特朗普本周南韓會面時敲定。美國財長貝森特表示，會談消除下月對中國貨品加徵100%關稅的威脅，亦預期中方將押後執行對稀土資源及磁鐵授權出口安排一年。

　　恒指昨日高開335點，報26495點，已是全日高位，其後升幅收窄，最終收報26433點，升273點。恒指在26500點附近爭持，投資者如看好恒指，可留意認購證「19678」，行使價29145點，實際槓桿13倍，明年2月到期；或可留意恒指牛證「60195」，收回價26027點，實際槓桿47倍，28年7月到期。如看淡恒指，可留意恒指認沽證「20721」，行使價23880點，實際槓桿9倍，明年3月到期；或可留意恒指熊證「59159」，收回價26888點，實際槓桿45倍，28年3月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

