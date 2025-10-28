聞風至 - 需求增長刺激東方電氣爆上 | 鮮股落鑊

瑞銀將中國電力需求增速大幅上調至8%，是前預測值的兩倍水平，電力及相關設備股炒起，「雅下孖寶」哈爾濱電氣（1133）、東方電氣（1072）分別抽升11.4%及9.5%，其中東方電氣突破20元阻力，走勢上較為值博，以昨日成交均價19.75元作為警戒線，短線可望上博27.75元水平，為今年7月22日的高位。



東方電氣作為中國電力設備製造龍頭企業，主要業務涵蓋風電、水電、核電、氣電、火電、太陽能發電等高端裝備的開發、設計、製造和銷售，同時提供工程承包及服務。公司擁有國家重大技術裝備國產化基地和國家級企業技術中心，具備強大的綜合技術開發能力，在清潔高效發電、節能環保和氫能儲能等領域佔據領先地位。



內地科技巨頭正加快興建人工智能數據中心等AI基建設備，以滿足正在急速增長的AI算力需求。



瑞銀最新報告指出，受人工智能數據中心、出口擴張及電動化三大結構性因素推動，中國2028至2030年電力需求年增長率將達8%。這預測不僅提振了電力設備板塊的投資情緒，也為東方電氣等龍頭帶來更多裝機定單機會。



國家能源局近期強調推進新型儲能規模化建設，預計到2027年全國新型儲能裝機規模達1.8億千瓦以上，直接利好東方電氣在儲能和清潔能源設備的布局。



特別值得一提的是，今年7月正式開工的雅魯藏布江下游水電工程（「雅下工程」），項目將成為人類史上最大規模水電項目，其相當於三個三峽工程總和，總投資超過1.2萬億元人民幣，預計建設周期長達10年。該項目將大幅拉動水電設備需求，東方電氣作為水電設備龍頭必然是最大受惠股之一。



東方電氣現價相當於動態市盈率約18.8倍水平，預計在定單回暖及「雅下工程」等重大項目帶來的憧憬，2025年全年業績有望延續向好勢頭。



聞風至