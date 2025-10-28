Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 需求增長刺激東方電氣爆上 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
2025-10-28 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

瑞銀將中國電力需求增速大幅上調至8%，是前預測值的兩倍水平，電力及相關設備股炒起，「雅下孖寶」哈爾濱電氣（1133）、東方電氣（1072）分別抽升11.4%及9.5%，其中東方電氣突破20元阻力，走勢上較為值博，以昨日成交均價19.75元作為警戒線，短線可望上博27.75元水平，為今年7月22日的高位。

　　東方電氣作為中國電力設備製造龍頭企業，主要業務涵蓋風電、水電、核電、氣電、火電、太陽能發電等高端裝備的開發、設計、製造和銷售，同時提供工程承包及服務。公司擁有國家重大技術裝備國產化基地和國家級企業技術中心，具備強大的綜合技術開發能力，在清潔高效發電、節能環保和氫能儲能等領域佔據領先地位。

　　內地科技巨頭正加快興建人工智能數據中心等AI基建設備，以滿足正在急速增長的AI算力需求。

　　瑞銀最新報告指出，受人工智能數據中心、出口擴張及電動化三大結構性因素推動，中國2028至2030年電力需求年增長率將達8%。這預測不僅提振了電力設備板塊的投資情緒，也為東方電氣等龍頭帶來更多裝機定單機會。

　　國家能源局近期強調推進新型儲能規模化建設，預計到2027年全國新型儲能裝機規模達1.8億千瓦以上，直接利好東方電氣在儲能和清潔能源設備的布局。

　　特別值得一提的是，今年7月正式開工的雅魯藏布江下游水電工程（「雅下工程」），項目將成為人類史上最大規模水電項目，其相當於三個三峽工程總和，總投資超過1.2萬億元人民幣，預計建設周期長達10年。該項目將大幅拉動水電設備需求，東方電氣作為水電設備龍頭必然是最大受惠股之一。

　　東方電氣現價相當於動態市盈率約18.8倍水平，預計在定單回暖及「雅下工程」等重大項目帶來的憧憬，2025年全年業績有望延續向好勢頭。

聞風至

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
聞風至 - 利好消息支持小鵬追落後 | 鮮股落鑊
　　縱然外圍繼續造好，港股三連升過後，於重陽假期前略作回氣，恒生指數周二高開低走，最多跌188點，報26245點，收報26346點，跌87點；全日成交金額輕微回落至2427億元。 　　小鵬汽車（9868）過往算是「造車新勢力」當中較落後的一員，其中一個主因，是該公司的賣車毛利表現欠理想，令投資者只看憧憬落注，而非由強勁的基本面推動股價。不過集團近日公布與敦煌市政府簽200架飛行汽車採購協議，
2025-10-30 02:00 HKT
鮮股落鑊
聞風至 - 重大政策利好聯塑開車 | 鮮股落鑊
中國聯塑（2128）迎來重大利好政策，股價於上周五大棍抽升8.2%，該股現價仍屬非常合理水平，歷史市盈率約8.3倍，收益率4.1厘，這估值僅反映上一份業績的基本因素，並未反映新政策帶來的潛在憧憬。 　　據道，國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔在一個新聞發布會上表示，「十五五」時期預計將建設改造地下管網超過70萬公里，新增投資需求超過5萬億元（人民幣，下同）。 　　中國聯塑正是內地城市塑
2025-10-27 02:00 HKT
鮮股落鑊