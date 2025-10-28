Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤貨尾盤周內全攻型出擊 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
2025-10-28 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

樓市氣氛轉好，過去兩日新盤成交量錄約190宗，更是近期不俗的表現，相信是受到減息消息所帶來的效應，尤其本周美國聯儲局議息，市場預期將會進一步減息，料本港銀行亦會跟隨減息步伐，惟減息幅度未必跟足，但始終是一項利好消息，將有助樓市的進程，發展商見近期市況升溫，加上減息訊號增強，本周將有機會趁勢推盤搶攻，預期發展商將會趁聯儲局減息全攻型推盤出擊，當中包括新盤及貨尾盤。

　　市場氣氛漸見好轉，新盤及貨尾盤表現理想，尤其上月減息的效應下，推動不少用家及投資者的入市動力，其中投資客的入市比例持續升溫，反映銀行進入減息周期後，投資者對持有「磚頭」文化亦開始更具信心，再加上本周美國聯儲局議息，市場更預期減息機會大增，本港銀行亦有機會跟隨減息步伐，部分準買家已於較早前率先偷步入市，以致新盤貨尾盤的成交量明顯好轉，發展商亦順勢加快推盤步伐，預期本周內陸續有新盤加入推售行列。

　　事實上，受到上月減息的效應下，市場已隨即振奮起來，新盤及二手樓市場同樣受到帶動，睇樓及成交量都有明顯增加，本周美國聯儲局議息，市場預期將會繼上月後再度減息，本港銀行將會跟隨減息步伐，料可刺激發展商加快推盤路向，短期內各大新盤將以全攻型出擊。此外，貨尾盤更率先部署將提價應市，預期往後推出的新盤或貨尾盤等，售價都極具競爭力。

張日強

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
張日強 - 樓價一洗3年頹勢 後市有憧憬 | 樓聲隨筆
　　受惠銀行減息的效應，樓價指數顯著回升，據差餉物業估價署最新公布數字顯示，今年首9個月樓價指數錄得「倒升」1.14%，一洗過去逾3年的頹勢，由於市場預期本港將正式踏入減息周期，用家及投資者亦看準機會加快入市步伐，樓價有機會進一步緩緩上升，對後市亦有一定的指標作用，預期全年樓價有望輕微上升約3%，有機會打破過去3年樓價持續下跌的陰影。 　　整體樓市氣氛轉好，新盤及貨尾盤銷情不俗，連帶二手樓都
2025-10-30 02:00 HKT
樓聲隨筆
張日強 - 議息前夕 大盤細盤變速起動 | 樓聲隨筆
整體樓市氣氛向好，尤其受到銀行減息的效應下，近期新盤及貨尾盤的銷情不俗，連帶二手樓市場亦受帶動，多個屋苑的睇樓及成交量都稍稍升溫，加上本周美國聯儲局議息，市場預期將會繼上月後再度減息，本港銀行將會跟隨減息步伐，料可刺激發展商加快推盤的路向，以近日進行積極推廣的灣仔現樓新盤更於上周突擊開價，加上啟德新盤招標取得佳績，料可於短期內搶攻，與此同時，油塘新盤將會趁勢出擊，預期銀行減息將可推動下月新盤齊齊變
2025-10-27 02:00 HKT
樓聲隨筆