張日強 - 新盤貨尾盤周內全攻型出擊 | 樓聲隨筆

樓市氣氛轉好，過去兩日新盤成交量錄約190宗，更是近期不俗的表現，相信是受到減息消息所帶來的效應，尤其本周美國聯儲局議息，市場預期將會進一步減息，料本港銀行亦會跟隨減息步伐，惟減息幅度未必跟足，但始終是一項利好消息，將有助樓市的進程，發展商見近期市況升溫，加上減息訊號增強，本周將有機會趁勢推盤搶攻，預期發展商將會趁聯儲局減息全攻型推盤出擊，當中包括新盤及貨尾盤。



市場氣氛漸見好轉，新盤及貨尾盤表現理想，尤其上月減息的效應下，推動不少用家及投資者的入市動力，其中投資客的入市比例持續升溫，反映銀行進入減息周期後，投資者對持有「磚頭」文化亦開始更具信心，再加上本周美國聯儲局議息，市場更預期減息機會大增，本港銀行亦有機會跟隨減息步伐，部分準買家已於較早前率先偷步入市，以致新盤貨尾盤的成交量明顯好轉，發展商亦順勢加快推盤步伐，預期本周內陸續有新盤加入推售行列。



事實上，受到上月減息的效應下，市場已隨即振奮起來，新盤及二手樓市場同樣受到帶動，睇樓及成交量都有明顯增加，本周美國聯儲局議息，市場預期將會繼上月後再度減息，本港銀行將會跟隨減息步伐，料可刺激發展商加快推盤路向，短期內各大新盤將以全攻型出擊。此外，貨尾盤更率先部署將提價應市，預期往後推出的新盤或貨尾盤等，售價都極具競爭力。



張日強