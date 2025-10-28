甄榮 - 中信金融資產可擇機介入｜中環晨星

2025年以來，港股市場走勢強勁，主線行情脈絡清晰，成為全球資本關注的焦點之一。中信金融資產（2799）依託業績韌性、主業突破動能與國際資本市場認可度提升，正開啟價值重估新周期，是當前市場中兼具成長潛力與安全邊際的優質標的，值得投資者重點關注。



基本面優質 資本認可雙輪驅動



財務方面，2025上半年，中信金融資產實現營業收入達402.21億元，按年增長21.1%；歸母淨利潤達61.68億元，按年大增15.7%，若剔除金租公司出表影響，淨利潤按年增幅高達27.5%。其中，收購處置類業務收益按年增長180.8%，紓困盤活業務收入按年增長65.5%，股權業務貢獻也顯著上升。同時，該公司全面風險管理能力持續提升，母公司撥備覆蓋率進一步優化，為業績的穩定增長築牢根基。



在資本市場認可度方面，8月26日，國際權威指數編制公司MSCI正式將中信金融資產H股納入MSCI中國指數，此次納入意味該公司將成為全球被動型基金配置的核心標的，預計將帶來大量被動資金淨流入，同時顯著提升股票交易活躍度，吸引更多國際長期機構投資者關注。中金公司亦上調該公司2025年及2026年盈利預測與目標價，彰顯市場對其未來發展信心，進一步打開其價值增長空間。



此外，國際評級機構的權威背書與全球資管巨頭的主動加倉，共同印證了中信金融資產的核心投資價值。標普確認公司長期發行人信用評級為「BBB-」，展望維持「穩定」。穆迪上調評級展望至「穩定」，惠譽維持「BBB」評級並肯定其盈利穩定性。同時，國際資管巨頭紛紛出手加倉，全球第二大資管機構先鋒領航截至2025年4月末持股超過2.177億股，貝萊德、道富集團等也在年內增持。國際投資機構的持續湧入，凸顯對該公司基本面的認可，為股價的長期穩定增長提供有力支撐。



從股價表現來看，中信金融資產過去3年走出一輪上漲行情，股價從每股最低0.22港元飆升至最高1.41港元，市值最高累計漲幅達544%，一度突破1132億港元。即便近期市場出現階段性波動，截至8月28日，該公司年內累計漲幅仍高達75.38%，在港上市中資金融機構中穩居首位，預期在優質基本面、國際資本認可、行業紅利釋放等多重利好因素的支撐下，後期該公司股價有望進一步上行，投資者可擇機介入。



甄榮