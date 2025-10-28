Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄榮 - 中信金融資產可擇機介入｜中環晨星

中環晨星
中環晨星
甄榮
2025-10-28 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　2025年以來，港股市場走勢強勁，主線行情脈絡清晰，成為全球資本關注的焦點之一。中信金融資產（2799）依託業績韌性、主業突破動能與國際資本市場認可度提升，正開啟價值重估新周期，是當前市場中兼具成長潛力與安全邊際的優質標的，值得投資者重點關注。

基本面優質  資本認可雙輪驅動

　　財務方面，2025上半年，中信金融資產實現營業收入達402.21億元，按年增長21.1%；歸母淨利潤達61.68億元，按年大增15.7%，若剔除金租公司出表影響，淨利潤按年增幅高達27.5%。其中，收購處置類業務收益按年增長180.8%，紓困盤活業務收入按年增長65.5%，股權業務貢獻也顯著上升。同時，該公司全面風險管理能力持續提升，母公司撥備覆蓋率進一步優化，為業績的穩定增長築牢根基。

　　在資本市場認可度方面，8月26日，國際權威指數編制公司MSCI正式將中信金融資產H股納入MSCI中國指數，此次納入意味該公司將成為全球被動型基金配置的核心標的，預計將帶來大量被動資金淨流入，同時顯著提升股票交易活躍度，吸引更多國際長期機構投資者關注。中金公司亦上調該公司2025年及2026年盈利預測與目標價，彰顯市場對其未來發展信心，進一步打開其價值增長空間。

　　此外，國際評級機構的權威背書與全球資管巨頭的主動加倉，共同印證了中信金融資產的核心投資價值。標普確認公司長期發行人信用評級為「BBB-」，展望維持「穩定」。穆迪上調評級展望至「穩定」，惠譽維持「BBB」評級並肯定其盈利穩定性。同時，國際資管巨頭紛紛出手加倉，全球第二大資管機構先鋒領航截至2025年4月末持股超過2.177億股，貝萊德、道富集團等也在年內增持。國際投資機構的持續湧入，凸顯對該公司基本面的認可，為股價的長期穩定增長提供有力支撐。

　　從股價表現來看，中信金融資產過去3年走出一輪上漲行情，股價從每股最低0.22港元飆升至最高1.41港元，市值最高累計漲幅達544%，一度突破1132億港元。即便近期市場出現階段性波動，截至8月28日，該公司年內累計漲幅仍高達75.38%，在港上市中資金融機構中穩居首位，預期在優質基本面、國際資本認可、行業紅利釋放等多重利好因素的支撐下，後期該公司股價有望進一步上行，投資者可擇機介入。

甄榮

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
18小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前
更多文章
甄榮 - 中信金融資產值留意 | 中環晨星
　　在當前經濟結構調整與產業升級的關鍵階段，具備逆周期調節能力而且深度服務實體經濟的金融企業，正成為資本市場關注焦點。中信金融資產（2799）作為不良資產經營行業龍頭企業，憑藉風險化解、科創賦能、綠色金融等領域的表現，值得投資者留意。 　　中信金融資產上半年收購不良資產債權規模達1252億元（人民幣，下同），市場佔有率穩居行業前列。同時，該公司積極布局區域風險化解領域，參與24省市中小金融機
2025-11-03 02:00 HKT
中環晨星
甄榮 - 筆克遠東值得關注 | 中環晨星
　　筆克遠東（752）早前公布中期業績，其中展覽、項目及品牌激活收益按年增長20.2%，成為集團核心增長動力，而博物館及主題娛樂收益更大幅增長44.3%。這兩大業務板塊毛利率高，而且定單周期較長、客戶黏性強，為該公司後續利潤釋放提供穩定支持。從定單積壓質量來看，筆克遠東在超級碗期間為State Farm打造的營銷項目、與比亞迪合作的廣州車展VR展台等項目，不僅帶來可觀收益，更積累了大量潛在長期定單
2025-10-27 02:00 HKT
中環晨星