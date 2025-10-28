大行晨報 - 英鎊延續弱勢下行｜大行晨報

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-10-28 02:00 HKT
　　日本上周五公布的數據顯示，日本9月全國核心消費者物價指數（CPI）按年上升2.9%，高於日本央行2%的通脹目標，使市場保持對近期加息的預期。美國因俄羅斯在烏克蘭的戰事而對俄羅斯兩大石油公司實施的新制裁推高了油價，這拖累了包括日圓在內的與石油進口相關的貨幣。此外，國內因素也對日圓構成了壓力，在被廣泛視為財政和貨幣鴿派的高市早苗當選為日本執政黨領袖後，日圓走勢持續承壓。熟悉計劃的政府消息人士周三向路透指，高市正準備一項可能超過去年920億美元的經濟刺激計劃，以幫助日本家庭應對通脹。美國聯邦儲備理事會（FED）將於周三結束為期兩天的政策會議，歐洲央行和日本央行將於周四做出利率決定。

市場關注美議息  中美談判

　　美元兌日圓上周持續走高，上周五高見153上方，到本周一亦稍為進一步走高逼近10月10日高位153.27，其時匯價開始掉頭回落，到10月17日低見149.36；故此，若今趟可明確突破上回高位，則可視作技術後抽後再作上揚，延伸目標可看至2月12日高位154.79以至155關口，下一級料為156.80。若然以之前回吐幅度約390點計算，上延目標料為157.20。支持先看152.30及151.50，較大支撐估計在150.40及25天平均線150.20，較重要支撐料為250天平均線149.20。

　　英鎊兌美元上周連日走低，上周公布的通脹數據低於預期，使英倫銀行在年底前再次降息的大門依然敞開。期貨市場目前預計英倫銀行年底前降息25個基點的可能性約為65%。雖然周五英國公布的零售銷售數據強於預期，甚至美國CPI數據亦令美元一度承壓，但未能阻止英鎊兌美元連續第6日下跌。英鎊兌美元繼續承壓，圖表所見，近月匯價多次受制於100天平均線下方，目前100天平均線位置在1.3490，亦即若後市尚未可收服此區，則英鎊兌美元仍有機會再次承壓回調。當前支持位預估1.3280，下一級參考1.3250及1.32，關鍵指向250天平均線1.3080以至1.30關口。阻力位則參考25天平均線1.3410及100線1.3480，下一級料為1.36及1.3660，繼而看至1.3730水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

