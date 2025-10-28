大行晨報 - 投資加元需謹慎｜大行晨報

今個星期環球市場將迎來央行議息周，加拿大央行、美國聯儲局、日本央行及歐洲央行將先後公布議息結果。彭博最新的利率期貨顯示，交易員預計日本央行及歐洲央行將大概率維持利率不變，惟加拿大央行及美國聯儲局將繼續減息步伐。據彭博利率期貨顯示，美國聯儲局減息0.25厘基本已是市場共識，減息半厘的可能性亦有五成。上周結束前，美國總統特朗普突然宣布將對加拿大加徵10%的額外關稅以反擊加拿大投放反關稅廣告，美元兌加元上周五盤中一度抽高。



貿易衝突恐升溫



加拿大央行9月議息會議將央行利率下調0.25厘，至2.5厘，創下3年最低水平，結果符合市場預期，這是加央行6個月來首次減息，央行表示加國就業市場疲軟，核心通脹壓力有所緩解，故重新開始減息周期。最新數據顯示，加拿大9月新增就業職位6.04萬份，但加拿大失業率仍然居高不下。期內失業率維持在7.1%不變，雖然略低於市場預期的7.2%，但仍保持在自2021年8月以來的最高水平。



加拿大第二季國內生產總值（GDP）出現近兩年來首次萎縮，按年下挫1.6%，遜於市場預期的0.6%的跌幅，為新冠疫情以來最大降幅。經濟及就業數據雙重陰霾之下，市場預計加拿大央行今個星期將減息0.25厘。現時加國基本面不佳，央行積極展開減息周期，除此之外，依賴能源出口的加拿大外圍環境亦面臨貿易戰及原油增產的風險。美元兌加元現時正於250天線附近上落整固。筆者認為近期投資加元需要謹慎，美元兌加元短線仍有上升空間，初步目標價為約1.41水平。



