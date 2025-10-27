大行晨報 - 金價力守4000美元關口 | 大行晨報

美國白宮上周四表示，美國總統特朗普將於本周在訪問亞洲時與中國國家主席習近平會晤。白宮發言人萊維特向記者表示，特朗普將於周四在出席亞太經合組織（APEC）企業領袖峰會後，與習近平舉行會談。特朗普表示，他將向習近平提出的第一個問題是關於芬太尼。另外，特朗普上周對俄羅斯石油公司盧克石油（Lukoil）和俄羅斯國家石油公司（Rosneft）實施制裁，以表達其對俄羅斯在烏克蘭戰爭中日益加劇的不滿。此前，歐盟剛剛批准第19輪對俄制裁方案。美國對俄羅斯兩大石油公司實施制裁，引發油價飆升，並也標誌著特朗普在試圖結束烏克蘭戰爭之際政策立場發生轉變，印度亦在考慮削減對俄進口。



上周五美國9月通脹數據略低於預期，這令市場人士加大了對美聯儲本周減息的推測，數據公佈後，美元回跌；數據顯示，美國9月核心消費者價格同比上漲3.0%，前兩個月均為3.1%，並略低於3.1%的市場預期；核心CPI環比上漲0.2%，前值0.3%，亦略低於0.3%的市場預期。此數據因美國政府停擺推遲發佈。



倫敦黃金走勢，上周一金價觸及4381.21美元的紀錄高位，但在周二創下五年來最大跌幅；其後，周三之後於低位區間整理，向上則在約4160附近遇阻，向下則暫見4000關口力保不失。留意4000關口除了是一個心理關口，亦是金價自八月下旬上升以來形成的趨向線支撐位置，故此前在短線亦顯得頗為重要，雖慎防後市金價若再下一城下破此關口，則這段回調走勢可能仍有較大幅度的延續。當前較近支撐預料在4080及4054，延伸較大支持看至4040及4028，若失守4000關口，進一步料為397美元。至於阻力位回看4145及4169，下一級參考4188及4205美元，再為預估於4252。



銀價保持低位區間整理



倫敦白銀於上周二挫跌後，則保持著於低位區間整理。技術圖表可見由於銀價已下破9天平均線，而MACD指標亦已下破了訊號線，均反映著當前的弱勢格局。若然銀價再而明確下破25天平均線，料將延展又一波挫跌。較近支持可先會看至48.45及48.15，下一級料為47.65美元，接下來則預估在47.25及46.45美元。預期阻力位為49.25及49.65，較大阻力看至50關口，進一步料為50.35及51.10美元。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報