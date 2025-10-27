朱紅 - 華虹向好 追「21314」購 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
2025-10-27 02:00 HKT
產經 專欄
　　國家「十五五」建議加強原始創新和關鍵核心技術攻關，全鏈條推動集成電路、工業母機、高端儀器等重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。晶片板塊走勢普遍向好，華虹半導體（1347）升至82元附近，見3日新高。如看好華虹可留意認購證「21314」，行使價134.7元，實際槓桿3倍，明年5月到期。如看淡華虹可留意認沽證「20016」，行使價42.88元，實際槓桿2倍，明年9月到期。

　　恒指仍在26000點附近爭持，如看好恒指可留意認購證「19678」，行使價29145點，實際槓桿13倍，明年2月到期；或可留意恒指牛證「59422」，收回價25588點，實際槓桿40倍，28年7月到期。如看淡恒指可留意認沽證「20721」，行使價23880點，實際槓桿8倍，明年3月到期；或可留意熊證「59128」，收回價26670點，實際槓桿41倍，28年3月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

