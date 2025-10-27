輪商精選 - 圓匯偏軟 留意日港「10063」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-10-27 02:00 HKT
　　新任首相高市早苗上任後，市場普遍預期其政策將偏向寬鬆，並有望推出新一輪經濟刺激方案以應對經濟增長放緩及通脹壓力。根據彭博最新調查，僅10%受訪經濟學家預計日本央行會在周四（30日）的議息會議上加息，比例大幅低於上次調查時的36%。展望未來，市場將密切關注日本央行10月底的議息會議及新首相的經濟政策細節。彭博報道指部分經濟學家認為，若經濟數據未見明顯改善，日本央行或會繼續維持現有政策。

　　截至上周五，每百日圓兌港元曾錄6連跌，低見5.07算水平，創近兩周低位。如計劃部署日圓反彈，可注意日港認購證「10064」，行使價5.3，實際槓桿約12.7倍，26年4月到期。如投資者預期日圓兌港元繼續貶值，可參考日港認沽證「10063」，行使價4.8，實際槓桿約11.7倍，26年6月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

