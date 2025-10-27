鄧力文 - 比特幣4年周期看似失效 | Exchange²

比特幣的4年減半周期，一直是市場參考的重要時間節奏：減半、價格上漲、 熱潮頂峰、熊市回調、新周期啟動，這種邏輯讓無數投資者相信，只要按表操課，就能在4年內財富翻倍。然而，來到2025年，市場卻明顯出現一種周期卡住了的感覺。ETF推出、企業大量買入、槓桿資金湧入、價格卻在12萬美元上下徘徊不前。到底發生了甚麼事？今日供需兩邊來看看。



先講供應，近日鏈上數據顯示，一個自09年起冬眠至今的比特幣錢包，突然轉移了150枚BTC，總值逾1600萬美元。這類遠古錢包甦醒每次都會觸發市場不安情緒，讓人聯想起早期持有者是否打算拋售。然而冷靜分析，這150枚BTC對每日超過200億美元的交易量來說根本微不足道。換句話說，這不是供應真的暴增，而是心理上頂不住若你因為這而沽售。



另一個矛盾現象是比特幣的期權未平倉量創下歷史新高，超過630億美元，其中大量押注價格將衝破12萬、13萬甚至14萬美元。明顯反映市場多頭氣燄仍盛。但這些資金多屬短期槓桿交易者，在真正的長期持有人的大趨勢下，其實都是微不足道影響。



ETF機構買盤價格遲滯



自上年比特幣ETF推出後，市場一度高呼：比特幣金融主流化來了。數據顯示，自ETF推出至今，機構與ETF累計買入139萬枚比特幣，是同期供應的4倍，但價格卻未如預期衝破20萬美元大關。問題出在哪裏？從黃金的歷史可以找到線索：央行在2022年大舉買入黃金後，金價卻延遲數年才真正起飛。這種金融化資金入場到價格延遲反映的現象，也可能正發生在比特幣身上。當市場仍由短炒資金主導時，長線買盤的效應需要更長時間消化。總結來看，這次4年周期之所以看似失效，不是周期問題或基本面出錯，而是市場參與者過於急切，無法等待自然發酵。



鄧力文