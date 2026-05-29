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頭條戲場 - 《再生家族》為何永遠放不低 | 頭條戲場

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娛樂 專欄
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日本著名導演是枝裕和的新片沒有離開最拿手的題材，《再生家族》故事背景放在「不遠的將來」，踩中近年全球關注的AI、仿生人、數碼復活等問題，拆解貼身家庭創傷主題。

（上映日期︰6月18日） 撰文︰華朗

是枝裕和《再生家族》的靈感來自現實生活關於「復活死者產業」的報道——利用AI重現逝者聲音，到透過虛擬形象同亡者「對話」，科技介入我們對死亡、哀傷的想像。AI是一面鏡子，映照人類面對喪親創傷時，怎樣一邊渴望抓緊記憶，一邊又被這種依戀拖住後腳，無法向前。

替身使者

　　電影透過一家三口，妻子綾瀨遙與丈夫大悟及仿生人桒木里夢的關係變化，追問：當「替身」可以做到幾乎百分百還原，我們愛的是眼前這個存在？還是留在腦海裏的版本？而選擇讓逝者「再生」，是否一種無法承認失去的逃避？

　　綾瀨遙飾演建築師，這是她自《海街日記》10年後再與導演合作，演繹喪子母親此高壓角色，在理智、崩潰之間徘徊。至於飾演仿生兒子的童星桒木里夢，既要像小孩，又要帶着一點「不像真人」的違和感。飾演丈夫的則是搞笑藝人組合「千鳥」成員大悟，他可能成為「出戲」位。

手法克制

　　導演一如以往，以克制手法處理題材。《再生家族》沒有炫目的CG場面，城市風景仍然是我們熟悉的日本，只是在細節中滲出科技感：例如醫療機構、AI企業的冷調空間設計，或仿生機械人微妙的肢體語言，令電影更接近社會寫實，而非遙遠的科幻寓言，容易讓觀眾對照自己所處的時代——當下的AI已經進入生活，只是還未走到片中的極端。

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童星木里夢剛滿10歲。
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綾瀨遙、木里夢、大悟演一家三口。
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