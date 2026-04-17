李珊珊 - 鄒重璂醫生 | 珊珊來辭

這個星期讓我開心的事情，便是邀請到鄒重璂醫生訪問。近期他的熱度持續高企，人們渴求吸取其醫學見聞，並給他「反權威」的標籤。加上從小本人對教育制度，有不少解不開的心結。在念念不忘兼異曲同工之下，想聽聽鄒醫生的看法，究竟是如何「爬逆水」達到成醫之路。



還記得當年就讀中文學校，中一至中三醉心於田徑及籃球，家人對我的學業沒有要求，而我亦沒有任何概念，其實要有周詳的計劃為學業鋪路。直到升中四的時候，原來要選科延續上去，才驚覺中文中學，擁有很多不利因素，並不符合大學的門檻，為此苦惱一段日子。



正式直播當日，鄒醫生的敢言，帶來不少啟發。例如急症室等待時間，及衍生其他醫療狀況。有關他的成長，對於教育制度，也有他一套做法。而且太太陪同在側，又可分享對孩子的情緒反應、性格生成、管教等等。觀眾對節目反應，亦超出我的預期。有些觀點充滿爭議性的，同時看完直播評論，沒想到98%的人們，持開放態度收看，並留下正面留言。



在鄒醫生身上，他的意見、獨到體驗，確實有參考價值。寶貴的同時，又不是最亮眼的一點。將「敢言」發揮到淋漓盡致，讓人們多個角度思考，是讓我敬佩及出彩的地方。過去的日子，明哲保身成為我們做人做事，放在首位的求生意志。不論鄒醫生發表是否正確，在地的人絕非神明，我們有責任獨立思考，判斷誰是誰非。



現在我們最缺的是甚麼？就是有多角度「選擇」，及敢言「提供」我們去選擇。在此，謝謝鄒醫生，並羨慕他一家活得自在。



李珊珊