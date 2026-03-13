Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 獸父 | 珊珊來辭

李珊珊
5小時前
　　大家有聽過「烏鴉反哺」或「羔羊跪乳」？飛禽走獸跟同類，都有愛與關懷之心，因此人類兼備父親身份，卻對骨肉施以身體、精神、心靈傷害，被大眾稱之為「獸父」，個人立場而言，這是不恰當的比擬。這些人不配為獸，人入魔較為準確。

　　人入魔？有這麼嚴重嗎？一個人的選擇，縱慾到一個程度，任由它主導生活，佔據生命之全部。還要未能滿足，更以傷害別人取樂，有甚麼形容來得貼切？如果有一點憐憫之心，給他強制接受化學閹割。反之在無法之地，早就死無全屍亦不足惜。

　　人類有一種劣根性，就是超越自身所想，即使眼前看見真實存在，依然選擇迴避，口說：「係咪你想多了？」、「係咪你睇錯呀！」讓受害人得到救助機會遲延，甚至歸零。特別是牽涉兒童，所有人要提高警覺，不是說證據不足未能立案，而是要陳小姐致電《東張西望》……

　　常常說民智已開，這回可悲可恨程度，各要打80大板！從不缺收取資訊的渠道，有關戀童犯罪行為，不是現今才存在，甚至牽扯到分泌引致的毛病。國外曾經有戀童人士向警局自首，表達未能抑制念頭，怕傷害兒童求入獄監禁。

　　2019年紀錄片《Tell Me Who I Am》，孿生兄弟從兒童開始，被父母及所安排的朋友性侵，直至青少年時期反抗才停止惡行。同時哥哥遇上交通意外，除了弟弟便失去所有記憶。弟弟為保護哥哥，將從前的陰霾不提半句，讓他的噩夢結束。同時產生不理解弟弟對父母的無情，彼此生起嫌隙數十年，直至紀錄片互相告白，才能撫平一生傷痕。

　　坊間有說，這次是針對女士的騙財騙色事件，可是嫌疑人被追擊時，瘋狂刪除兒童私處照片。希望大家提高警覺，嚴肅調查是一人作案，還是溫床在社會的犯罪團伙。

李珊珊

