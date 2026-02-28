頭條戲場 - 《Backrooms》 從YouTube短片走入電影世界 | 頭條戲場

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　早年一段名為「Backrooms」的YouTube短片在網上洗版，當時導演Kane Parsons以一人之力把網上討論區4chan的都市傳說影像化──故事講某人從現實「裂縫」誤入異空間，noclip穿牆後跌落無盡頭又詭異的走廊，入面有發出嗡嗡聲的光管、泛黃地毯，仲好似「有啲嘢」潛伏等緊你；成為lo-fi恐怖短片文化代表。幾年後，A24製作的電影版《Backrooms》最近公開teaser，又係洗晒版，等睇！

　　該段2019年「Backrooms」YouTube短片重啟人們對Psychological horror的迷戀，終於畀無寶不落的A24搬上大銀幕，導演依然是那個細路——現在19歲的Kane Parsons，他是A24史上最年輕導演。電影版《Backrooms》講述治療師（Chiwetel Ejiofor飾演）為救失蹤病人殺入異度空間，設定簡單但A24唔會玩英雄救美咁簡單。

無盡走廊的盡頭是入口

　　Kane Parsons早年拍《Backrooms》時靠自學特效同偽紀錄片手法、低成本營造出極強代入感︰VHS質感、90年代寫字樓美學以及那份現實荒蕪感，狠狠地擊中疫情時期網民的孤寂情緒。其實A24都好清楚《Backrooms》真正力量是那份令人心底發毛的Vibe，他們聰明的地方是沒有企圖解釋，而是繼續保留個feel︰宣傳海報只得米黃色牆紙一幅，有人話hea，前導預告片中一句「And just goes on and on and on」，成件事氛圍夠晒creepy，令筆者心頭一震！

　　演員陣容方面仲有《情感的價值》Renate Reinsve（本屆奧斯卡「最佳女主角」提名）、Mark Duplass、Finn Bennett等；溫子仁、Shawn Levy監製；並由Will Soodik同劇集《西部世界》主創Roberto Patino合作編劇，從網絡短片到荷里活班底，呢種躍升規模都算誇張！睇預告那一刻，這齣戲擺明唔係要嚇到你尖叫，而是那種慢慢滲透的恐怖疲累，走向精神崩潰，展現現實被消音的孤獨感。
撰文︰華朗

