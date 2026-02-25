頭條戲場 - 《金多寶》X《東京的士：回憶里程》 家有一老如有一寶 | 頭條戲場

《金多寶》與《東京的士︰回憶里程》像兩面鏡子，一面香港，一面東京，同時印證老話：「家有一老，如有一寶」。現年71歲的金燕玲與84歲的倍賞千惠子，前者演腦退化嫲嫲，卻心水清地把四分五裂的家庭再次連結起來；後者飾走到人生盡頭的貴婦，打開記憶抽屜為後輩引路。兩人具體地呈現當一個人變老，於最後一程車上，仍能以生命影響生命，成為別人的路燈，柳暗花明。（上映中）撰文︰華朗



《金多寶》與《東京的士︰回憶里程》像是互相呼應的鏡子，金燕玲的角色金梅娣是情感與倫理的支點，而倍賞千惠子的角色高野菫則是歷史與記憶的寶庫。《金多寶》的場景是擠逼公屋單位，老人家是家人眼中的「麻煩」︰金梅娣秉持傳統、迷信、嘮叨，同時為隔籬鄰舍挺身而出。一場發財美夢，逼出家人的貪念、自私、愧疚與恐懼。金梅娣明明身體機能退化，記憶衰退，卻仍要保護內疚的孫女、安撫長不大的兒子，對家嫂事事關心。



不願博同情



《東京的士︰回憶里程》中倍賞千惠子飾演的高野菫，家人散落各處，她年紀大被送往療養院。她請求木村拓哉飾演的的士司機，繞路去幾個地方，每一站都是記憶片段：從戰後廢墟到經濟起飛，與人際關係的得失；她未有控訴，沒有爭輸贏，而是平靜地回看一生，只想有人陪伴，讓她把故事說完。原本當這是一單麻煩生意的的士司機，一路傾聽，從對方故事中照見自己的焦慮、急躁──原來人生除了賺錢、還錢，還有那些忽略的街景與人情。這一程車不是說教，而是一堂溫柔的人生課。



兩位資深演員的表演，金燕玲演得極其生活化，她會錯亂、重複、情緒化，而在最關鍵時刻比所有人都清醒，一場震撼，珍惜。倍賞千惠子活得優雅、體面，不願博取同情。金梅娣是草根香港人命運的縮影，高野菫是東京戰後至今的活歷史。兩齣電影的結局都不是大團圓，依然會老，疾病依然存在，現實依然艱難。



頭條戲場



金燕玲、鍾雪瑩的嫲孫情十分感人。

金燕玲連繫三代情。

許冠文、金燕玲行山這一幕在Threads洗版。

金燕玲有義氣，為鄰居鮑起靜挺身而出！

木村拓哉從倍賞千惠子故事中照見自己的不安。