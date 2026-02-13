Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

頭條戲場 - 《咆哮山莊》情人節全面失控 | 頭條戲場

頭條戲場
頭條戲場
頭條戲場
2小時前
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

原著小說多次搬上大銀幕與舞台，透過一場自毀式愛情，勾勒在畸形社會下，扭曲了的人性所衍生的種種恐怖事件；電影版一改視點，陰鬱荒原變現代邊緣城市，階級憤怒轉譯成社會怨氣，瑪歌羅比（Margot Robbie）、Jacob Elordi這對戀人累鬥累，情慾與仇恨糾纏不清。（上映中）

該片由憑《超犀女王》奪得奧斯卡「最佳原創劇本」的導演兼編劇Emerald Fennell執導、改編，以現代筆觸重新演繹Emily Brontë的經典文學名著《咆哮山莊》。瑪歌羅比與Jacob Elordi化身病態戀人Cathy和Heathcliff，把毀滅式愛情具象化為血肉模糊的情感拉鋸。最先吸引筆者目光的是美術設計，例如Cathy臥室那面令人不寒而慄的「皮膚牆」：畫眉山莊中女主角睡房的牆面，原來是以瑪歌羅比皮膚掃描圖像印製在乳膠上，再加上血管紋理與痣點，甚至有一顆長出毛髮的痣，細節creepy得讓人不寒而慄！

配角大爆發

　　故事大致沿用原著骨架：孤兒Heathcliff被帶進咆哮山莊，與Cathy一同長大，兩人的激烈關係最終被社會制度、婚姻與自尊撕裂，重逢後則步向報復與自我毀滅的深淵。整齣電影是一場心理角力：兩人一邊內耗，又互相折磨，傷害彼此，夭心夭肺。

　　這次改編另一大焦點是配角不再只作陪襯，而是各自撐起一齣小劇場。周洪飾演僕人Nelly，她清醒地看着這段感情如失控列車，卻無力阻止，自身在瘋狂邊緣徘徊。Alison Oliver飾演的Isabella，其娃娃屋亦非單純道具，而是她嬰兒化、渴求愛與安全感的隱喻。至於Shazad Latif扮演的Linton，他的餐廳陳列着戴禮帽的蝦、蘑菇果凍，及留鬍子、戴耳環的龍蝦，靈感來自達利的超現實食譜，在華麗表象下，暗藏荒誕與失序，將人物內心的扭曲具象化於餐桌之上。

頭條戲場

瑪歌羅比再度挑戰演技之作。
瑪歌羅比再度挑戰演技之作。
成齣戲都夭心夭肺！
成齣戲都夭心夭肺！
Jacob Elordi憑Netflix《科學怪人》提名本屆奧斯卡「最佳男配角」。
Jacob Elordi憑Netflix《科學怪人》提名本屆奧斯卡「最佳男配角」。
周洪（右）等配角大有發揮。
周洪（右）等配角大有發揮。
女主角的臥室有一幅令人不寒而慄的「皮膚牆」。
女主角的臥室有一幅令人不寒而慄的「皮膚牆」。
最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
8小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
759阿信屋會員卡無門檻申請 77折優惠被批數字遊戲 網民解釋原來有苦衷...
港人嫌阿信屋會員卡麻煩「幾時先可以取消？」 揭77折優惠背後有苦衷...
生活百科
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
11小時前
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
15小時前
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
突發
5小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
9小時前
更多文章
Butler硬漢都有疲倦時！
頭條戲場 - 《末世綠洲2》阿仔走難不忘Flirt女 | 頭條戲場
《末世綠洲2：絕地遷徙》行返前作路線，表面上是災難特效動作片，內裏其實是家庭生存電影，第2集把規模擴大成公路片，末世場面質感扎實，惟驚喜有限，都建議搵間大院嚟睇；本集亮點是18歲演員Roman Davis，變身阿當周圍Flirt女。（上映中） 前文提要，5年前彗星3I/ATLAS撞擊地球，全球遭受毀滅性破壞，77億人僅餘少數人生還。3人家庭父親謝拉畢拿（Gerard Butler）、母親Mo
2026-01-30 02:00 HKT
頭條戲場