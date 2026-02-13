頭條戲場 - 《咆哮山莊》情人節全面失控 | 頭條戲場

原著小說多次搬上大銀幕與舞台，透過一場自毀式愛情，勾勒在畸形社會下，扭曲了的人性所衍生的種種恐怖事件；電影版一改視點，陰鬱荒原變現代邊緣城市，階級憤怒轉譯成社會怨氣，瑪歌羅比（Margot Robbie）、Jacob Elordi這對戀人累鬥累，情慾與仇恨糾纏不清。（上映中）

該片由憑《超犀女王》奪得奧斯卡「最佳原創劇本」的導演兼編劇Emerald Fennell執導、改編，以現代筆觸重新演繹Emily Brontë的經典文學名著《咆哮山莊》。瑪歌羅比與Jacob Elordi化身病態戀人Cathy和Heathcliff，把毀滅式愛情具象化為血肉模糊的情感拉鋸。最先吸引筆者目光的是美術設計，例如Cathy臥室那面令人不寒而慄的「皮膚牆」：畫眉山莊中女主角睡房的牆面，原來是以瑪歌羅比皮膚掃描圖像印製在乳膠上，再加上血管紋理與痣點，甚至有一顆長出毛髮的痣，細節creepy得讓人不寒而慄！



配角大爆發



故事大致沿用原著骨架：孤兒Heathcliff被帶進咆哮山莊，與Cathy一同長大，兩人的激烈關係最終被社會制度、婚姻與自尊撕裂，重逢後則步向報復與自我毀滅的深淵。整齣電影是一場心理角力：兩人一邊內耗，又互相折磨，傷害彼此，夭心夭肺。



這次改編另一大焦點是配角不再只作陪襯，而是各自撐起一齣小劇場。周洪飾演僕人Nelly，她清醒地看着這段感情如失控列車，卻無力阻止，自身在瘋狂邊緣徘徊。Alison Oliver飾演的Isabella，其娃娃屋亦非單純道具，而是她嬰兒化、渴求愛與安全感的隱喻。至於Shazad Latif扮演的Linton，他的餐廳陳列着戴禮帽的蝦、蘑菇果凍，及留鬍子、戴耳環的龍蝦，靈感來自達利的超現實食譜，在華麗表象下，暗藏荒誕與失序，將人物內心的扭曲具象化於餐桌之上。



頭條戲場

瑪歌羅比再度挑戰演技之作。

成齣戲都夭心夭肺！

Jacob Elordi憑Netflix《科學怪人》提名本屆奧斯卡「最佳男配角」。

周洪（右）等配角大有發揮。