葉念琛 - 轉型太難 | 影迷情琛

演員從來都是矛盾又缺乏安全感的動物！回到未紅時，拼命力爭上游渴望平步青雲；到了大紅大紫後，又擔心地位朝不保夕，於是惟有催眠自己不斷尋求突破，只因害怕被人視為固步自封！可是一個不留神用力過猛，偏偏容易走火入魔，恨錯難返！



像大隻佬狄維莊遜，一直以銀幕硬漢形象出人頭地，但動作片拍多了，荷包腫脹後，發財立品的莊遜覺得是時候向觀眾展示自己除了肌肉發達，其實演技也不簡單！於是接拍以重量級綜合格鬥冠軍的真實故事為藍本的電影《The Smashing Machine》。



莊遜的如意算盤是希望能靠這部言志之作，在各大電影頒獎禮上分一杯羹！可惜電影上映後，票房口碑兩大皆空，觀眾和影評人對莊遜改變戲路的苦心無動於衷，碰了一頭灰的莊遜為了收復失地，惟有乖乖重回那些消費他大隻佬形象的商業大片懷抱，今年他便會參演《魔海奇緣》真人版和《逃出魔幻紀4》。賺錢為上，獎項還是拋諸腦後。



另外，還有剛剛憑《美傭誘罪》刷新了個人電影最高票房紀錄的Sydney Sweeney。Sweeney幾年前在電視劇《毒癮女孩》和電影《真的狠愛你》中，憑驕人身材成為全球男性觀眾為之着迷的性感女神！但大紅後的Sweeney，卻不甘從此被定型，往後接拍了幾部不用賣弄性感的電影，豈料票房立即大瀉！直到回歸拿手好戲的情色驚慄片《美傭誘罪》，終令伊人重回叫座女星之列。吸取教訓後的Sweeney，聰明地掌握粉絲喜好，更食住個勢推出自家品牌的情趣內衣，甫推出便掀起搶購熱潮。Sweeney終於明白在娛樂圈的生存之道，就是永不要跟觀眾作對！



著名電影編劇及導演

葉念琛