李珊珊 - 誰更髒 | 珊珊來辭

現在用社交媒體看新聞，可說世界之大無奇不有。最近有一名法國男人，將第一次世界大戰的炮彈，塞進肛門未能拔出，衝入醫院急症求助。當醫生拔出發現是未引爆的爆炸物，立即全院緊急疏散。



這事上牽涉到多元化的不可思議，甚或有些人懷疑事件虛構。首先本人相信此事的真實性，古往今來有無數次記載，男士常常將物件放進那裏，猶如叮噹的百寶袋，記憶所及如：燈泡、啤酒樽、玩具車、蕃薯、電筒、叉……等等。這回是上世紀未爆文物，再拉高對可塞入的物件類別而已。



另一宗被瘋狂洗版，就是公布數百萬份，有關愛潑斯坦文件的餘波。其實不能說是餘波，估計是另一波的開始。我們怎會想到前世界首富，離婚的原因是透過他，跟俄羅斯女郎搭上，然後得病傳染太太而導致。還要試圖隱瞞狀況，曾偷偷落藥給她治病。落筆時前妻公開回應，讓事件持續升溫。只好說看似書呆子、貌似樸實無華、類似社會菁英，塵世間的俗務也是逃不過。沒有誰比誰高貴，提醒世人不好分三、六、九等。



再說現今世界首富，這事上怎會缺席？可是所顯示的內容，一般社交手腕的基本聯誼。怎麼說都是同一圈子，行得太遠不好，走得太近危險，保持安全距離永無差錯。難得他這麼愛繁衍後代，反而在這個島上得把口講，至今沒有顯示直接參與，原來世事無絕對。



此次公開最讓人思量的檔案片段，估計是那輯疑似接受電視台訪問。影片從未面世，而記者咄咄逼人的題問，根本沒有打算給他回應，並一路重覆：「你在賺取髒錢？」「跟髒的人工作？」



其實做了壞事，還有必要分誰比誰髒嗎？



李珊珊