Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - 誰更髒 | 珊珊來辭

珊珊來辭
珊珊來辭
李珊珊
1小時前
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

　　現在用社交媒體看新聞，可說世界之大無奇不有。最近有一名法國男人，將第一次世界大戰的炮彈，塞進肛門未能拔出，衝入醫院急症求助。當醫生拔出發現是未引爆的爆炸物，立即全院緊急疏散。

　　這事上牽涉到多元化的不可思議，甚或有些人懷疑事件虛構。首先本人相信此事的真實性，古往今來有無數次記載，男士常常將物件放進那裏，猶如叮噹的百寶袋，記憶所及如：燈泡、啤酒樽、玩具車、蕃薯、電筒、叉……等等。這回是上世紀未爆文物，再拉高對可塞入的物件類別而已。

　　另一宗被瘋狂洗版，就是公布數百萬份，有關愛潑斯坦文件的餘波。其實不能說是餘波，估計是另一波的開始。我們怎會想到前世界首富，離婚的原因是透過他，跟俄羅斯女郎搭上，然後得病傳染太太而導致。還要試圖隱瞞狀況，曾偷偷落藥給她治病。落筆時前妻公開回應，讓事件持續升溫。只好說看似書呆子、貌似樸實無華、類似社會菁英，塵世間的俗務也是逃不過。沒有誰比誰高貴，提醒世人不好分三、六、九等。

　　再說現今世界首富，這事上怎會缺席？可是所顯示的內容，一般社交手腕的基本聯誼。怎麼說都是同一圈子，行得太遠不好，走得太近危險，保持安全距離永無差錯。難得他這麼愛繁衍後代，反而在這個島上得把口講，至今沒有顯示直接參與，原來世事無絕對。

　　此次公開最讓人思量的檔案片段，估計是那輯疑似接受電視台訪問。影片從未面世，而記者咄咄逼人的題問，根本沒有打算給他回應，並一路重覆：「你在賺取髒錢？」「跟髒的人工作？」

　　其實做了壞事，還有必要分誰比誰髒嗎？

李珊珊

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
11小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
11小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
19小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
35歲「翻版陳法拉」恐怖毀容照曝光  面骨折斷牙骹移位下巴裂開  傷勢駭人疑遭家暴？
影視圈
16小時前
立陶宛總理指容許設立「台灣代表處」犯巨大錯誤。美聯社
立陶宛容台灣設「代表處」 總理：犯巨大錯誤
即時國際
15小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
5小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
半個月錄20宗食生蠔中諾如病毒個案 涉57人 食安中心籲避免進食高風險食物
社會
6小時前
更多文章
李珊珊 - 樽頸位 | 珊珊來辭
　　《珊珊來辭》踏入第9個年頭，跟讀者們分享共462篇文章。回想走過來的路，可簡單兩句說明：「因為喜愛，所以堅持。」在不知不覺間，便走到今時今日。 　　還記得寫到第50期文章，人突然陷入混沌之中，連帶那期專欄也受牽連，明明有題材、想法都寫得一塌糊塗。究竟當年如何撥亂反正呢？細節未能盡錄，只記得蔡瀾先生說過，當你埋位落筆時，就不能寫不出字來，直至完成文章，才好離開原位。 　　字面上眼看苛
2026-01-30 02:00 HKT
珊珊來辭