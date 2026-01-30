頭條戲場 - 《末世綠洲2》阿仔走難不忘Flirt女 | 頭條戲場

《末世綠洲2：絕地遷徙》行返前作路線，表面上是災難特效動作片，內裏其實是家庭生存電影，第2集把規模擴大成公路片，末世場面質感扎實，惟驚喜有限，都建議搵間大院嚟睇；本集亮點是18歲演員Roman Davis，變身阿當周圍Flirt女。（上映中）

前文提要，5年前彗星3I/ATLAS撞擊地球，全球遭受毀滅性破壞，77億人僅餘少數人生還。3人家庭父親謝拉畢拿（Gerard Butler）、母親Morena Baccarin、兒子Roman Davis及時逃至格陵蘭的地下避難所，苟延殘喘。



非拯救世界英雄片



Butler拍過唔少動作電影，他在此系列參與的動作演出相對少。故事延續首集5年後，人類躲入格陵蘭地下避難所生存，資源短缺加上輻射風暴逼近，一家三口再次出走，由格陵蘭橫越大海到歐洲，穿過滿目瘡痍的廢土。



電影對應疫後現實世界的危機：經濟衰退、戰事頻繁、天災不斷等，把末日景象當成當代焦慮的隱喻。眾人的目標是傳說中的「希望之地」——法國一個隕石坑，人類最後棲身之所。



數災難場面，未算狂轟濫炸，洪水、地震、輻射風暴等連番上陣，視效比第一集大規模，配合車隊、船程穿越城市廢墟等段落，像末日生存公路片。導演Ric Waugh偏好把特效控制在相對寫實範圍，見歐洲著名景點化為頹垣敗瓦，震撼㗎，心都悒埋。



本片重心放在家庭羈絆與人在絕境中的道德選擇，而非拯救世界的英雄式敘事，強調普通人怎樣在災後世界尋找正常生活的可能。Butler的角色是家庭支柱，抹去硬漢形象，並非救世英雄，反而Morena主動性加強，保護家人。最正的設定是18歲演員Davis，逃難沿途不忘flirt女，配合返主題，搵到綠洲，動物本能，梗係要交配繁衍吧！睇到最後，就只有別人犧牲，主角有光環，即時想起「一將功成萬骨枯」呢個term。



