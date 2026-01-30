Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

頭條戲場 - 《末世綠洲2》阿仔走難不忘Flirt女 | 頭條戲場

頭條戲場
頭條戲場
頭條戲場
4小時前
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

《末世綠洲2：絕地遷徙》行返前作路線，表面上是災難特效動作片，內裏其實是家庭生存電影，第2集把規模擴大成公路片，末世場面質感扎實，惟驚喜有限，都建議搵間大院嚟睇；本集亮點是18歲演員Roman Davis，變身阿當周圍Flirt女。（上映中）

前文提要，5年前彗星3I/ATLAS撞擊地球，全球遭受毀滅性破壞，77億人僅餘少數人生還。3人家庭父親謝拉畢拿（Gerard Butler）、母親Morena Baccarin、兒子Roman Davis及時逃至格陵蘭的地下避難所，苟延殘喘。

非拯救世界英雄片

　　Butler拍過唔少動作電影，他在此系列參與的動作演出相對少。故事延續首集5年後，人類躲入格陵蘭地下避難所生存，資源短缺加上輻射風暴逼近，一家三口再次出走，由格陵蘭橫越大海到歐洲，穿過滿目瘡痍的廢土。

　　電影對應疫後現實世界的危機：經濟衰退、戰事頻繁、天災不斷等，把末日景象當成當代焦慮的隱喻。眾人的目標是傳說中的「希望之地」——法國一個隕石坑，人類最後棲身之所。

　　數災難場面，未算狂轟濫炸，洪水、地震、輻射風暴等連番上陣，視效比第一集大規模，配合車隊、船程穿越城市廢墟等段落，像末日生存公路片。導演Ric Waugh偏好把特效控制在相對寫實範圍，見歐洲著名景點化為頹垣敗瓦，震撼㗎，心都悒埋。

　　本片重心放在家庭羈絆與人在絕境中的道德選擇，而非拯救世界的英雄式敘事，強調普通人怎樣在災後世界尋找正常生活的可能。Butler的角色是家庭支柱，抹去硬漢形象，並非救世英雄，反而Morena主動性加強，保護家人。最正的設定是18歲演員Davis，逃難沿途不忘flirt女，配合返主題，搵到綠洲，動物本能，梗係要交配繁衍吧！睇到最後，就只有別人犧牲，主角有光環，即時想起「一將功成萬骨枯」呢個term。

頭條戲場
 

18歲Roman Davis係今集亮點。
18歲Roman Davis係今集亮點。
Morena為丈夫分憂解難，保護家人。
Morena為丈夫分憂解難，保護家人。
歐洲被水淹沒！
歐洲被水淹沒！
3人家庭又要大遷徙。
3人家庭又要大遷徙。
呢幕真係睇到腳軟！
呢幕真係睇到腳軟！
地震、輻射風暴等災難場面連番上陣。
地震、輻射風暴等災難場面連番上陣。
最Hit
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
18小時前
有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO
社會
7小時前
新世界傳易主 周大福鄭家純家族擬售控股權予美資黑石
新世界傳易主 確認獲投資者接洽 鄭家純家族據報擬售控股權予美資黑石
商業創科
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
飲食
14小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
張栢芝「舊愛」驚爆開刀做手術 插喉照流出入手術室嚇到面青 去年曾爆偷食轟動全港
張栢芝「舊愛」驚爆開刀做手術 插喉照流出入手術室嚇到面青 去年曾爆偷食轟動全港
影視圈
10小時前
六合彩｜$2600萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧把！
六合彩｜$2600萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧把！
社會
9小時前
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
18小時前
更多文章
兇殘黑猩猩阿賓由Miguel Torres Umba扮演。
頭條戲場 - 《猩瘋血雨》念舊 | 頭條戲場
還記得《鯊海47米》成本得500幾萬美元，最後全球大收逾6000萬美元，導演Johannes Roberts因此聲名大噪；熟悉B級驚慄語言的他再一次照辦煮碗，《猩瘋血雨》追求舊派血腥片的實體質感，這齣處境式驚慄電影是導演獻給恐怖啟蒙片《瘋噬》的一封情書。（上映中） 撰文︰華朗 《猩瘋血雨》的導演Johannes Roberts形容，此電影是他獻給自己第一套看過的恐怖片《瘋噬》的情書，「《瘋噬
2026-01-23 02:00 HKT
頭條戲場