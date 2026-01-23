頭條戲場 - 《猩瘋血雨》念舊 | 頭條戲場

還記得《鯊海47米》成本得500幾萬美元，最後全球大收逾6000萬美元，導演Johannes Roberts因此聲名大噪；熟悉B級驚慄語言的他再一次照辦煮碗，《猩瘋血雨》追求舊派血腥片的實體質感，這齣處境式驚慄電影是導演獻給恐怖啟蒙片《瘋噬》的一封情書。（上映中） 撰文︰華朗



《猩瘋血雨》的導演Johannes Roberts形容，此電影是他獻給自己第一套看過的恐怖片《瘋噬》的情書，「《瘋噬》沒有吸血鬼、怪物，對我來說是開創了一種基於真實情境的恐怖類型。」《瘋噬》改編自Stephen King小說，講述一隻聖伯納犬變成連環殺手，這故事啟發了導演，「如果另一種家庭寵物突然變得嗜殺會怎樣？例如黑猩猩幼獸，人們忽略了牠們會長成150磅重的猛獸，並可能在幾秒鐘內恢復其原始本能！」



封閉式貼身恐懼



本片前設直白易明，一班人叢林別墅度假，家中飼養的黑猩猩感染狂犬病毒而失控，眾人被困在幾乎與世隔絕的環境裏，在一夜之間展開困獸式求生，情節老派，血漿用到盡，屬爽片型的血腥生存遊戲。



欣賞電影拒絕使用電腦特技，擅長肢體表演的演員Miguel Torres Umba扮演黑猩猩阿賓。在實體特效配合大量血漿下，令攻擊人類的場面充滿痛感。戲中一場頗重口味的暴力場景定調，其後多場破門追殺、肢體創傷，還有泳池中的垂死掙扎戲份，都拍得直接了當。



導演證明他對B級驚慄語言相當熟練，《猩瘋血雨》是那種強調實景拍攝、實體效果營造逼切危險感的舊式恐怖片。女主角人設為逃離家庭、逃避創傷的人，返家之後被逼面對自己的問題，理論上叫做作出一些人性掙扎，帶點人性寓言吧！



頭條戲場



沿用荷里活生存驚慄的公式，連環失控事件，危機感上升！

僅有的暖心畫面，之後就狂噴血漿！

困獸鬥冇情講！