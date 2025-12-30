葉念琛 - 2025心頭愛 | 影迷情琛

一年將盡，又是時候回顧今年的電影和劇集心頭愛：



電影：1）《國寶》，美不勝收的傑作！不成魔不成材，藝術的巔峰宿命，就是要忘情棄愛，六親不認！史詩式的天才悲劇，深刻、刺痛和唏噓，步出戲院依然縈繞不散。



2）《一戰再戰》，導演保羅湯瑪士安德遜以反轉類型公式的處理手法，起承轉合既驚艷又荒謬，未到結局也不知如何收科！當然最精彩還是辛潘的變態偏執上校，舉手投足都是教科書級演技示範！



3）《F1》，好看的不止是賽車場面的高速刺激，而是寫出了中年男人捲土重來的雄心壯志！畢彼特那份熱血的男人味，只是一個懶洋洋的笑容，魅力滿瀉，是別無分店的磊落瀟灑！



4）《風林火山》，儘管評論兩極，但不能抹煞是電影那份精心營造的頹廢和蕭瑟氣氛，確實逼人而來！主題的宿命難違，主角的正邪莫測，都相當引人入勝。作為導演，麥浚龍是有才情和個性，依然令人無限期待他下一部作品！



劇集：1）《混沌少年時》，這部作品的好！當然不是（也不止）一鏡到底的神乎其技，真正一氣呵成的感染力，是寫出當下社會一份既恐怖又莫名的人性險惡，人與人之間，關係冷漠，喜怒無常！那份強調即時的敘事手法正是在告訴觀眾，一切真實惡行都在貼身地同步發生！



2）《都是她的錯》，故事由一宗兒童失蹤案開始，可是編導卻志不在只將劇集拍成一部緊張刺激的綁架犯罪片，反而透過事件，引發出幾個家庭和親友之間錯綜複雜的恩怨情仇。原來生活富足不代表心理健全，平凡人之間的自相殘殺才令人觸目驚心。



著名電影編劇及導演

葉念琛