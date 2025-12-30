Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉念琛 - 2025心頭愛 | 影迷情琛

影迷情琛
影迷情琛
葉念琛
30分鐘前
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

　　一年將盡，又是時候回顧今年的電影和劇集心頭愛：

電影：1）《國寶》，美不勝收的傑作！不成魔不成材，藝術的巔峰宿命，就是要忘情棄愛，六親不認！史詩式的天才悲劇，深刻、刺痛和唏噓，步出戲院依然縈繞不散。

　　　2）《一戰再戰》，導演保羅湯瑪士安德遜以反轉類型公式的處理手法，起承轉合既驚艷又荒謬，未到結局也不知如何收科！當然最精彩還是辛潘的變態偏執上校，舉手投足都是教科書級演技示範！

　　　3）《F1》，好看的不止是賽車場面的高速刺激，而是寫出了中年男人捲土重來的雄心壯志！畢彼特那份熱血的男人味，只是一個懶洋洋的笑容，魅力滿瀉，是別無分店的磊落瀟灑！

　　　4）《風林火山》，儘管評論兩極，但不能抹煞是電影那份精心營造的頹廢和蕭瑟氣氛，確實逼人而來！主題的宿命難違，主角的正邪莫測，都相當引人入勝。作為導演，麥浚龍是有才情和個性，依然令人無限期待他下一部作品！

劇集：1）《混沌少年時》，這部作品的好！當然不是（也不止）一鏡到底的神乎其技，真正一氣呵成的感染力，是寫出當下社會一份既恐怖又莫名的人性險惡，人與人之間，關係冷漠，喜怒無常！那份強調即時的敘事手法正是在告訴觀眾，一切真實惡行都在貼身地同步發生！

　　　2）《都是她的錯》，故事由一宗兒童失蹤案開始，可是編導卻志不在只將劇集拍成一部緊張刺激的綁架犯罪片，反而透過事件，引發出幾個家庭和親友之間錯綜複雜的恩怨情仇。原來生活富足不代表心理健全，平凡人之間的自相殘殺才令人觸目驚心。

著名電影編劇及導演
葉念琛

最Hit
央視新聞聯播播出解放軍無人機飛過台北101的畫面。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機罕見飛過台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
5小時前
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
飲食
6小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
12小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
8小時前
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
8小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
4小時前
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
5小時前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 將「復出」與萬綺雯合體 曾傳戀張國榮48歲結婚曾想生B
影視圈
16小時前
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
林俊傑首認父女戀 帶細20年內地網紅女友見家長 JJ緋聞不斷鍾情豐滿索女
影視圈
3小時前
更多文章
葉念琛 - 演和不演 | 影迷情琛
  曾經聽到一個資深演員說過，很抗拒有導演拿着劇本來到其面前，大力推銷故事是為他「度身訂做」！在那演員看來，會覺得對方是看低了他沒有創造角色的能力！ 　　當然亦有一些演員，個人魅力太深入民心，就算是演甚麼角色，觀眾又只會覺得他只是現身說法！這類明星級演員在荷里活比比皆是，例如湯告魯斯，又如下文提及的佐治古尼。 　　剛在串流媒體上看了佐治古尼的新作《Jay Kelly》，此片可謂真的是為
2025-12-16 02:00 HKT
影迷情琛